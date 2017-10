Chapadão do Sul 30 anos: Escola Carlos Drummond de Andrade realizou grandiosa festa no Salão Paroquial

A Escola Municipal Carlos Drummond de Andrade realizou na noite desta última sexta-feira, 06, um grandioso evento em comemoração ao aniversário do famoso poeta que dá nome a escola. Se estivesse vivo, Carlos Drummond de Andrade completaria 115 anos neste final de mês em outubro.

Além dessa comemoração, no evento também foi parabenizado o pioneiro Júlio Martins, que foi até o palco e agradeceu a homenagem recebida, perante as centenas de pessoas que estavam no local.

Na ação, estiveram presentes a Banda Municipal e o Projeto Música e Arte, ambos da Secretaria de Cultura e Esporte, e o CTG Cultivando a Tradição Gaúcha, que animaram os presentes e abriram as apresentações artísticas e culturais para os alunos da Escola Carlos Drummond de Andrade.

Na noite, as crianças e adolescentes realizaram apresentações, que foram desde apresentações teatrais de Alice no País das Maravilhas a apresentações de dança da música Garota Nacional.

Estiveram presentes, além do Prefeito de Chapadão do Sul, João Carlos Krug e do comendador Júlio Martins, o vice-prefeito João Buzoli, o secretário de Educação Guerino Perius, o secretário de Cultura e Esporte Wander Viegas, além do diretor da Escola Mauro Arenhard, servidores municipais, professores da escolas, pais e população em geral.

A Prefeitura de Chapadão do Sul e a Secretaria de Educação parabenizam os organizadores pelo evento realizado e agradecem a presença de todos que fizeram o evento ser um sucesso.

