Alunos de Agronomia da UFMS realizaram aula prática no Viveiro Municipal

Na última sexta-feira, 06, aconteceu no Viveiro Municipal de Chapadão do Sul uma aula técnica com alunos da UFMS, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, de agronomia sobre produção de mudas, manutenção e implantação de viveiro e controle de pragas em mudas nativas.

Na parceria realizada, a Prefeitura de Chapadão do Sul e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente cederam o Viveiro Municipal e a técnica ambiental Jackeline Portes para realização da aula.

Viveiro Municipal

O viveiro municipal é administrado pela SEDEMA e está com expediente aberto ao público das todos os dias úteis das 7h às 11h e das 13h às 17h, mais informações podem ser obtidas pelos telefones (67) 3562-1821 ou (67) 99988-1662.

Confira as árvores disponíveis no viveiro: Palmeira real, ipê roxo, palmeira leque, acácia chuva de ouro, palmeira arbusto, oiti, balsamo, formio, aroeira pimenteira, alpinia, jacarandá, sibipiruna, pau formiga, mogno, valeriana, pandano, aldrago, cróton, pata de vaca, pitanga, jenipapo, olho de dragão, folha fita, saboneteira, barba de serpente, palmeira areca, lírio de pedra, palmeira fênix, noni, ipê verde, abacaxi roxo, santa Barbara, fruta do conde, flamboyant, hibisco, goiabeira, acácia rosa, maracujá, cedro, ipê amarelo, ipê branco, cana fistula, aldrago, amora, seriguela, graviola, reseda, bulbine, árvore folha larga, romã, palmeira imperial, estrelicia, murta e cereja amarela.

