Acidentado é removido das ferragens momentos antes de carro ser tomado pelo fogo

O dia 7 de outubro pode ser considerado o segundo aniversário de Aparecido Ferreira da Silva, de 44 anos. É que ele nasceu de novo nesta data, quando sofreu um acidente e foi retirado das ferragens antes do carro pegar fogo e ser completamente destruído pelo fogo.

Silva seguia com um GM Prisma pela MS-215, no sentido Pedro Gomes ao posto Recreio, quando acabou perdendo o controle do carro e colidindo contra um coqueiro. Preso dentro do carro, a vítima foi retirada por Averaldo Alves Farias, de 43 anos, que passava pelo local.

Ele disse que é conhecedor de que ninguém deve mover um acidentado, mas, tirar a vítima do carro era a única chance de salvá-lo, pois o fogo já tinha começado. Inconsciente, Silva foi acomodado no acostamento, às margens da rodovia, até a chegado do socorro.

Uma ambulância foi acionada e levou Silva até o Hospital Municipal de Pedro Gomes.

