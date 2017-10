1º GP de Ciclismo disputa em ritmo muito forte

Está em andamento em Chapadão do Sul, o 1º GP de Ciclismo. Até o momento 3ª baterias já foram disputadas.

A abertura do GP que está na programação do aniversário do município, teve a presença do prefeito João Carlos e vice João Buzoli, presidente da Câmara Alírio Bacca, vereadores, Aline, Anderson, Paulo, Elton e Mika, secretários municipais e o presidente da Federação de Ciclismo.

Na categoria Master Open Feminino, a vencedora foi Rivanda Burton de Campo Grande e segundo lugar Leila Mery também da capital morena.

NA Categoria Open Feminino, o pódio foi para a douradense, Kássia Reis, seguida pela campo-grandense, Sueli Marques.

Categoria Elite Feminino;

1º Lugar, Luciene Silva, da cidade de Pindamonhangaba SP.

2º Lugar – Ingrid Pereira – Campo Grande

3º Lugar Larissa Mendes – CG

4º Lugar – Elisangela Fernanda – Coxim

5º Lugar Bruna Fagundes – CG

Na categoria Junior

1º Lugar Jesse de Almeida – Penápolis SP

2º Mateus Lopes – Chapadão do Sul

3º Lugar Dheimy Barros – CG

4º Lugar Breno de Souza – Dourados

5º Lugar- Mateus Estival – Coxim

Vejas fotos das primeiras baterias- reportagem completa na segunda-feira

Assecom

