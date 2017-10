Reunião na Assistência Social discute articulação com as redes socioassistencial, saúde e ministério público

A Promotora de Chapadão do Sul Fernanda Proença de Azambuja com vistas a promover o fortalecimento da Rede de proteção e discutir estratégias de trabalho para melhor atender as demandas envolvendo situações de vulnerabilidade social, realizou nesta quinta-feira, 05, em parceria com a Secretaria de Assistência Social, a 9ª reunião de articulação com a Rede Socioassistencial, Saúde e Ministério Público. O encontro aconteceu na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Estas reuniões acontecem mensalmente e reúnem profissionais responsáveis por diversos equipamentos públicos do município, no intuito de agilizar a resolução de casos complexos.

Além da promotora, estiveram presente na reunião, a Secretária de Assistência Maria Das Dores Zocal Krug, representantes do Poder Judiciário, profissionais do CRAS, CREAS, Casa Abrigo, Conselho Tutelar, NASF, AGAPE, Secretaria de Saúde e Hospital Municipal.

As informações sobre as situações de risco e vulnerabilidade que incidem sobre as famílias são alvo de debates entre os profissionais, onde cada um expõem os problemas enfrentados, a fim de em conjunto, construir soluções que vão de encontro às necessidades da população atendida.

A articulação em Rede permite traçar ações e estratégias mais efetivas para a redução de agravos, fortalecendo a função de proteção de toda a Rede de Garantia de Direitos, resultando em maior agilidade nos encaminhamentos.

Ao final da reunião foram deliberados e pactuados compromissos, assegurando a oferta dos serviços públicos relevantes a toda a população que deles necessita.

