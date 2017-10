Horóscopo do Dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Confie em si mesmo procurando compreender o seu valor profissional, relacionando-o ao bem que poderá causar ao seu semelhante no futuro. Leia e tente entender as coisas para realmente melhorar e valorizar o seu intelecto e sua personalidade.

TOURO – Talvez não consiga hoje ou nestes próximos dias, gozar da inteira liberdade que é precisa. Mas é provável que, se meditar sobre a opinião dos outros terá maior recompensa num futuro próximo. Sucesso cultural, artístico e público.

GÊMEOS – Melhores oportunidades de soluções em assuntos jurídicos. O dia indica favorabilidade para consultas com médicos e dentistas. Não discuta.

CÂNCER – Sua indecisão, neste dia, muito poderá prejudicá-lo. Portanto seja decidido para que tudo possa sair bem. Cuide da saúde, não se precipite e não se deixe influenciar por maus pensamentos.

LEÃO – Viver em paz e sem perturbação será muito importante agora. Para que tudo isso aconteça, evite participar de intrigas e rivalidades com quem quer que seja. Felicidade no amor e nas diversões.

VIRGEM – Todos os assuntos importantes, particularmente os de ordem financeira, se tratados com interesse e inteligência, obterão os mais excelentes resultados. Tendências a aventuras o esperam. Procure moderar o fumo e a bebida.

LIBRA – Período que promete muito êxito material, social e profissional, devido ao bom aspecto astral em seu horóscopo. Todavia, para que tudo saia conforme suas pretensões aja com otimismo, confiança em si e mais entusiasmo.

ESCORPIÃO – Fase em que receberá boas sugestões para solucionar de vez suas dificuldades financeiras. Bom também para iniciar negócios imobiliários e para solicitar a casa própria. Harmonia amorosa e familiar.

SAGITÁRIO – Dia em que haverá muita tranquilidade na vida familiar e profissional. Você terá bastante disposição para solucionar problemas. Contudo, evite discussões com a pessoa amada, rivais e inimigos. Ótimo para a saúde.

CAPRICÓRNIO – Negativo fluxo astral para mudanças de emprego, atividade ou residência. Tendência a depressão psíquica o que viria a lhe prejudicar mais ainda. Controle-se em todos os sentidos.

AQUÁRIO – Os aspectos astrais indicam relações harmoniosas com o cônjuge, pessoas amigas, vizinhos e familiares. O êxito financeiro, profissional e social, também será evidente. Bom ao amor.

PEIXES – Dia positivo para a realização de negócios além de suas condições monetárias, e também propício ao seu progresso profissional, moral e social. A pessoa amada estará disposta a ajudá-lo e as pessoas mais velhas também.

