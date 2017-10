Consulado do Internacional de Chapadão do Sul promoveu festa para crianças

Na manhã deste sábado o Consulado do Internacional os Colorados de Chapadão do Sul, realizaram no estádio da SERC, festa em comemoração ao dia da crianças.

A festa teve várias atrações, premiações e futebol e a distribuição de lanches e camisas para os participantes.

Foram distribuídos cerca de 350 cachorros-quentes / sorteados oito pares de chuteiras / 110 refrigerantes / bolas / mochilas. A direção do Consulado distribuiu 225 camisetas do Inter como trabalho de marketing que objetiva estimular a atividade esportiva entre os jovens no município.

O prefeito municipal João Carlos Krug e o vice prefeito João Buzolli, participaram da festa.

A irmão do atacante Damião, que mora em Chapadão do Sul, também participou da festa.

O consulado de Chapadão do Sul é presidido pelor cônsul (Dr Gustavo Batista) e o vice-cônsul (Valmir Pivatto – Pinga)

Veja abaixo alguns flagrantes da festa

