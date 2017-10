Confira o resumo das novelas neste sábado

NOVELAS DA GLOBO

Não há exibição de capítulos nos sábados.

Lucinda finge ajudar Inácio a escrever para Maria Vitória. Em Portugal, Irmã Assunção ajuda Maria Vitória a cuidar de Mariana. No Rio, Lucerne incentiva Bernardo a jogar cartas. Reinaldo afirma a Conselheiro que Odete não tem chances de cura e o aconselha a procurar sua felicidade. Tiana confessa a Justino que sente medo de Lucinda. Inácio afirma a Lucinda que deseja rever Maria Vitória. Reinaldo se preocupa com Lucinda. Conselheiro reata o romance com Celeste Hermínia. Celina ouve quando Bernardo diz que Alzira é irmã de Celeste e comenta com Vicente. Em Morros Verdes, Maria Vitória acredita que Inácio chegará em breve, e Irmã Assunção promete ajudar a menina a rever seu amado. Irmã Assunção revela a Maria Vitória que Inácio não embarcou no navio. No Rio, Odete tem uma crise, e Conselheiro sente-se culpado. Mariana é entregue para adoção e Maria Vitória se desespera em Portugal.

Cristóvão acompanha Dom para levar Sabine ao hospital. Maria Pia elogia Malagueta para Eric. Pedrinho dança com Arlete. Eric deixa Bebeth acampar com Márcio. Rúbia teme que a aproximação de Lourenço prejudique o casamento de Luiza e Eric. Mônica fica arrasada ao saber pelo advogado que não poderá entrar com pedido de liberdade provisória. Pedrinho acorda pensando em Arlete. Tânia espalha a fofoca no hotel que Sabine passou mal por causa da comida de Madalena. Antônia adverte Eric para que ele não se envolva mais na investigação e no trabalho da Polícia. No hospital, Sabine se incomoda com a visita de Lígia.

O agiota furta objetos da casa de Silvana como garantia para sua dívida. Dantas convence Abel a depor, com a intenção de ajudar Ruy, mas Jeiza impede a armação. Bibi conta para Alessia sobre Carine. Silvana inventa uma mentira para Eurico, tentando justificar a ausência dos objetos em casa, mas Nonato pressiona Dita. Joyce não consegue apresentar Ivan a uma antiga amiga. Bibi tenta fazer com que Rubinho confesse sua traição. O juiz concede a guarda provisória de Ruyzinho a Joyce e Eugênio. Simone pede que Joyce se aproxime de Ivan. Simone confronta Silvana e se exalta com a proteção de Dita à doença da mãe. Irene manipula Eurico para provocar Silvana. Werneck e outros policiais localizam a casa de Rubinho e Bibi. Jeiza descobre que Caio foi noivo de Bibi. Rubinho jura a Bibi que nunca a traiu e perde perdão à mulher. Ruy vai para a delegacia. Ritinha consegue entrar na casa de Joyce.

*OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

