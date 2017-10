Cassilandia: Prisão de suspeito de estuprar próprio irmão causa revolta em moradores

A prisão de um suspeito de 18 anos de estuprar o próprio irmão de 6 anos causou revolta em moradores de Cassilândia. O rapaz está preso desde segunda-feira (3).

O tio do suspeito contou ao Jornal Midiamax que o sobrinho teria sido vítima de uma armação, pelo padrasto com quem já teria entrado em luta para defender a mãe das agressões do atual marido e que fez sérias ameaças ao jovem afirmando que quando ele completasse 18 anos, ele iria acabar com a vida dele.

Na cidade, há muita revolta contra o fato da prisão do jovem, muitos comentários dão conta que o padrasto tem um histórico violento e não tem bom relacionamento com a sociedade local.

O suposto crime teria acontecido há 10 dias e o irmão de 6 anos do suspeito pelo estupro teria passado por exames, na cidade de Paranaíba, onde um médico teria atestado que a criança teria sido abusada sexualmente, com a introdução de um objeto no ânus.

Já segundo o tio do rapaz, dois médicos da cidade teriam feitos exames no menino e atestado que a criança na realidade estava com má higiene, com assaduras. “Meu sobrinho é um rapaz exemplar, isso tudo foi uma armação”, fala o tio.

Na noite de ontem, sexta-feira, 6, os amigos do jovem André Guilherme, de 18 anos, promoveram carreata pelas ruas de Cassilândia, repetindo o ato da quinta-feira, com dezenas de carros e motocicletas, buzinaço, cartazes e gritos de “André é inocente” e “Justiça”.

Midiamax

