A Banda Municipal Sementes do Cerrado de Chapadão do Céu, participou neste sábado do campeonato estadual de Bandas e fanfarras, disputa na cidade de Ceres-GO.

A Banda conquistou o título de campeão estadual de 2017, consagrando Tetracampeã estadual.

Além do título, a baliza da banda e outros músicos, também conquistaram os troféus em suas categorias.

