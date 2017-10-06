Search
Home Informe Publicitário Super Sexta Feira do Frango e Semana de pagamento Super Aurora

Super Sexta Feira do Frango e Semana de pagamento Super Aurora

out 06, 2017Informe Publicitário

Like

FRANGO CONG OURO KG R$ 4,89

COXA SOBRE COXA CONG OURO KG R$ 4,99

FRANGO CAIPIRA NHO BENTO KG R$ 7,99

ARROZ CORADINI T1 5KG R$ 8,99

OLÉO DE SOJA CONCORDIA 900ML R$ 2,99

CUSCUZ XODOMILHO 500G R$ 0,99

COTUBA 2LT R$ 3,99

CERVEJA DEVASSA LATA 269 ML R$ 1,79

LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA TP 395 TP R$ 3,39

CREME DE LEITE PIRACANJUBA TP 200ML R$ 1,99

LEITE PÓ PIRACANJUBA 400G R$ 7,99

MAC INST NISSIM MIOJO 80G/85G/88G R$ 0,99

FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA 1KG R$ 2,19

FEIJÃO BEM TE VI 1KG R$ 2,99

CAFÉ 3 CORAÇÕES ALMOFADA 500G R$ 9,99

LAVA ROUPAS TIXAN YPE 1KG R$ 4,99

AGUA SANITARIA YPE 1LT R$ 2,49

CATUABA DUELO 920ML R$ 4,99

WHISKY BLACK STONE 1L R$ 15,99

VINHO RICIERI 750 ML R$ 22,99

ROSQUINHA RANCHEIRO COCO 800G R$ 5,99

OFERTAS VALIDAS ATÉ DIA 08 DE OUTUBRO OU ENQUANTO DURAR OS ESTOQUES, SUPER AURORA, O SUPERMERCADO DAS GRANDES PROMOÇÕES.

Comentários

Comentários

Previous PostNeste final de semana acontece 1º GP Chapadão de Ciclismo Speed

Leia Também

Neste final de semana acontece 1º GP Chapadão de Ciclismo Speed

out 06, 2017

Câmara De Costa Rica Homenageia Primeiro Médico Do Município, O “Doutor Abner”

out 06, 2017

Venham saborear as delicias do Restaurante Paraná Grill

out 06, 2017

Publicidade

AURORA 2017
barzinho
Tradiçáo shishi
PARANA GRILL
RODEIO SHOW COSTA RICA
HIPOLITO

Contador de Visitas