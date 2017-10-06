Super Sexta Feira do Frango e Semana de pagamento Super Aurora

FRANGO CONG OURO KG R$ 4,89
COXA SOBRE COXA CONG OURO KG R$ 4,99
FRANGO CAIPIRA NHO BENTO KG R$ 7,99
ARROZ CORADINI T1 5KG R$ 8,99
OLÉO DE SOJA CONCORDIA 900ML R$ 2,99
CUSCUZ XODOMILHO 500G R$ 0,99
COTUBA 2LT R$ 3,99
CERVEJA DEVASSA LATA 269 ML R$ 1,79
LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA TP 395 TP R$ 3,39
CREME DE LEITE PIRACANJUBA TP 200ML R$ 1,99
LEITE PÓ PIRACANJUBA 400G R$ 7,99
MAC INST NISSIM MIOJO 80G/85G/88G R$ 0,99
FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA 1KG R$ 2,19
FEIJÃO BEM TE VI 1KG R$ 2,99
CAFÉ 3 CORAÇÕES ALMOFADA 500G R$ 9,99
LAVA ROUPAS TIXAN YPE 1KG R$ 4,99
AGUA SANITARIA YPE 1LT R$ 2,49
CATUABA DUELO 920ML R$ 4,99
WHISKY BLACK STONE 1L R$ 15,99
VINHO RICIERI 750 ML R$ 22,99
ROSQUINHA RANCHEIRO COCO 800G R$ 5,99
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