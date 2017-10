Prefeito e vereadores estiveram reunidos para tratar sobre a segurança pública em Chapadão do Sul

Na tarde desta sexta-feira, 06, o Executivo e o Legislativo Municipal estiveram em uma reunião para tratar sobre a segurança pública de Chapadão do Sul.

A segurança pública é de responsabilidade do Governo do Estado, mesmo assim, as autoridades municipais estão empenhadas para buscar as soluções possíveis, junto a Polícia Militar, Polícia Civil e a Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública.

A reunião entre o prefeito de Chapadão do Sul, João Carlos Krug, com os vereadores Anderson Abreu, Toninho Assunção, Vanderson Cardoso, Professor Cicero, Alline Tontini e Mika foi de grande importância para pontuarem questões objetivas pertinente ao assunto.

O objetivo é trazer para Chapadão do Sul a solução mais efetiva vindo das esferas estaduais, que tem a obrigação de zelar pela segurança pública de toda população.

*Fonte Assessoria de Imprensa Prefeitura

