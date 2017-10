Policia Militar prende menor que estava envolvido em onda de assalto em Chapadão do Sul

Na tarde desta sexta-feira (06) a Policia Militar de Chapadão do Sul, prendeu no Parque União um adolescente com apenas 15 anos idade e com várias passagens pela polícia, suspeito de pertencer à quadrilha envolvida na onda de assalto que aconteceu nos últimos dias na cidade.

Policias Militares estão engajados em prender os bandidos que estão aterrorizando a população sul-chapadense, tanto que estão colocando policias que estavam de folga para intensificar o patrulhamento.

E durante esse patrulhamento intensivo que os policias ao se deparar com um jovem e perceberam o nervosismo com a aproximação da viatura, o mesmo empreendeu em fuga, atravessando quintais e pulando muros, mesmo assim com os policiais capturaram o menor.

Ao ser apreendido, o jovem confessou que participou do assalto a um supermercado na Avenida Goiás, no dia 30 de setembro. Ele confessou ainda que um outro menor, morador da cidade de Costa Rica teria participado junto com ele do assalto.

Continua as investigações sobre o assalto da relojoaria onde os bandidos atiraram no proprietário mesmo ele não reagindo, e a um supermercado logo em seguida.

*Foto de Capa : Nobertino Angeli

