Polícia apreende mais de 4 toneladas em mercadorias em Cassilândia, Costa Rica e Paraíso das Águas

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (Decon), participou de ação conjunta na fiscalização de açougues, supermercados e laticínios nos municípios de Cassilândia, Costa Rica e Paraíso das Águas, que resultou no recolhimento e destruição de mais de quatro toneladas de mercadorias de origem animal, vegetal e perecíveis em geral que apresentavam irregularidades.

A ação foi realizada entre os dias 25 a 29 de setembro com a participação da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Vigilância Sanitária Estadual e Municipal. O objetivo da ação foi a prevenção e repressão à comercialização de produtos impróprios para o consumo ou em desacordo com a legislação sanitária.

A ação resultou no recolhimento e destruição de mais de quatro toneladas de mercadorias de origem animal, vegetal e perecíveis em geral que apresentavam irregularidades, como armazenamento inadequado, temperatura em desconformidade com as normas sanitárias, ausência de registro de inspeção sanitária, abate clandestino, dentre outras infrações.

Durante a ação, foram registrados nove boletins de ocorrência. Outras ações conjuntas serão desenvolvidas no decorrer do ano.

