Paraíso das Águas: Polícia Civil fecha boca de fumo, prende casal, apreende droga e dinheiro em residência

A Polícia Civil de Paraíso das Águas concluiu nesta quinta-feira (5/10), uma operação que estava sendo realizada há pelo menos 2 meses.

Após investigações minuciosas, diligências e campana próximo ao local que funcionava uma “boca de fumo”, finalmente a polícia logrou êxito ao prender em flagrante um casal de 19 e 20 anos e apreender um adolescente de 17 anos [integrante do Comando Vermelho do Norte], drogas e dinheiro.

De acordo com a Polícia Civil, a operação foi iniciada às 10h da manhã desta quinta-feira, quando uma equipe de polícia estava próximo ao local, de campana, na tentativa de flagrar o tráfico de drogas, que acontecia em uma residência, em um residencial na Rua Pedro Cândido Lemos, em Paraíso das Águas.

Um usuário de drogas, que veio do distrito de Pouso Alto, distante 50 Km de Paraíso, foi flagrado comprando uma porção de maconha no valor de R$ 50, neste momento a polícia invadiu a “boca de fumo” dando voz de prisão para todos que estavam na residência.

Durante buscas no local, a polícia encontrou uma quantidade significativa de maconha, embalagens para pasta base, a quantia de R$ 600 em espécie. Em um terreno ao lado, o investigador de polícia encontrou um tablete de maconha escondida em meio à um empilhamento de madeira. O trio de traficantes escondia a droga no quintal do vizinho para garantir a segurança da droga.

O adolescente que era aliciado e utilizado para o crime [como no Brasil nada acontece à menores infratores], o irmão e a cunhada atribuiu ao menor a responsabilidade, uma vez que o mesmo apesar da pouca idade, possui uma extensa ficha criminal. A família que morava na cidade vizinha de Costa Rica (MS), mudou-se recentemente para Paraíso das Águas, após o rapaz de 19 anos ser liberado da prisão, onde esteve preso acusado de roubo.

O Conselho Tutelar acompanhou o adolescente durante a oitiva e logo foi liberado, já o casal permanece preso à disposição da justiça, onde deve responder por tráfico de drogas, associação ao tráfico de drogas e corrupção de menores.

A preocupação dos agentes de polícia é onde o casal ficará preso, pois a nova delegacia ainda não foi inaugurada e a cela antiga está proibida de receber novos presos. A determinação segundo a Polícia Civil, é que a nova delegacia esteja em funcionamento ainda esta semana.

Com esta operação de hoje, os policiais informaram à reportagem do Brito News que todas as “bocas de fumo” de Paraíso das Águas foram fechadas, cumprindo sua missão “Servir e Proteger”, fazendo realidade o slogan da instituição.