Neste final de semana acontece 1º GP Chapadão de Ciclismo Speed

No dia 08 de outubro, em comemoração ao 30º aniversário do município, Chapadão do Sul sediará o 1º GP Chapadão de Ciclismo Speed, evento que chama atenção dos amantes de ciclismo de todas as regiões do país, promete colocar Chapadão do Sul na lista das cidades do Mato Grosso do Sul que promovem eventos esportivos de grande porte.

O evento será realizado pelo grupo de ciclistas de Chapadão do Sul, a equipe vem se destacando em todos os eventos que participam. Em provas com mais de 900 inscritos, o grupo se destaca com ótimas colocações nas classes juvenil, master e feminino.

Chapadão do Sul já recebeu centenas de ciclistas para o evento realizado pela Igreja Presbiteriana Independente, o CiCristo, evento ciclístico realizado por dois anos consecutivos. No 2º CiCristo, o primeiro colocado foi premiado com uma inscrição para o L’Étape Brasil by Le Tour de France 2016, maior evento de ciclismo amador da América Latina. O ganhador da inscrição foi o sul-chapadense Fabrício Porcaro, que concluiu a prova em quatro horas e quarenta minutos, outro participante do grande evento foi Paulo Eugênio, que concluiu a etapa com quatro horas e cinquenta e cinco minutos.

A equipe de ciclismo sul-chapadense vem representando Chapadão do Sul com grande destaque em todas as provas que participam. No dia 21 de Abril deste ano Octávio David, Kawãh David, Jonas Vaez e Altair Trentin participaram da prova de MTB, conseguindo ótimas colocações. Octavio subiu no pódio conquistando o 3º lugar na categoria sub 45, Altair em 2º lugar no sub 55, Jonas em 7º lugar no sub 35 e Kawãh conquistou o 7º lugar na categoria juvenil. Outro competidor que conquista todos os pódios por onde passa, é Fabricio Porcaro, que já ganhou duas provas de speed em Campo Grande, uma Araçatuba (SP) e uma em Iturama (MG) em 2017.

As próximas provas estão marcadas para o mês de julho, onde a primeira será em Jataí (GO), no dia 09/07 e outra em Piraputanga, no dia 29 de julho.

Para a realização do evento, o 1º GP necessita de R$30.000,00 (Trinta mil reais) em patrocínio.

O evento será cadastrado pela FMSC (Federação MS de Ciclismo) que confirma mais 300 participantes cadastrados.

As cidades vizinhas já confirmação participação no 1º GP Chapadão de Ciclismo Speed. O evento promete movimentar toda cidade. Participe!

