Horóscopo do Dia – Instituto Omar Cardoso, confira

ÁRIES – Trate de seus assuntos pessoais e financeiros com o máximo de cuidado nesta fase, pois qualquer erro poderá lhe acarretar prejuízos. Ótimo para reuniões em família, para fazer novas amizades, para trabalho em equipe e viagens.

TOURO – Indecisão para tomar atitudes. Pensamentos pessimistas, sem razão de ser. Procure animar-se. Conte com a compreensão do ser amado. Nervosismo exagerado. Pense mais no que fará hoje.

GÊMEOS – Melhora de saúde e das chances de sucesso geral. Aja com inteligência e com perícia que conseguirá chegar onde pretende. Êxito pessoal, social, elevação do caráter e felicidade íntima e amorosa.

CÂNCER – Muito boa influência para tratar de negócios e assuntos pendentes, para melhorar sua capacidade profissional e para iniciar tratamento de saúde. A vida amorosa necessita de paz e compreensão e o lar também. Ascensão material.

LEÃO – Uma fase difícil, em que deverá agir com muita cautela, otimismo, inteligência e vivacidade, para que tudo saia a seu modo. Tome cuidado com os inimigos declarados e cuide da saúde. Neutro no amor.

VIRGEM – Fase de influências favoráveis para novos empreendimentos, principalmente imobiliários. Ótimo para os estudos. Cuide melhor de sua saúde. Viagem crítica, bom para o amor.

LIBRA – Com energia mental e com otimismo, realizará muito nestes próximos dias, principalmente no se puder contar com a colaboração de pessoas nascidas do seu círculo social. Não faça promessas que não possa cumprir.

ESCORPIÃO – Influxos excepcionalmente benéficos para a sua vida em conjunto com outras pessoas e no trabalho. Evite a precipitação e os gastos supérfluos. Procure valer-se desta fase para promover a sua elevação profissional em todos os sentidos.

SAGITÁRIO – Fase em que sua inteligência se elevará devido ao bom fluxo dos astros sobre seu signo. Contudo, procure compreender melhor seus colegas de trabalho bem como os familiares e a pessoa querida.

CAPRICÓRNIO – Alguma coisa importante ou alguma notícia inesperada poderá deixá-lo aborrecido e irritado. Procure superar sua emotividade colocando-se acima dos acontecimentos.

AQUÁRIO – Livre-se de suas preocupações tomando atitudes positivas para solucioná-las. O Período se apresenta positivo aos negócios arriscados e as empresas precipitadas.

PEIXES – Previna-se contra perigos de acidentes, relacionados com a água e produtos químicos, de um modo geral. Cuide da saúde e evite atos que possam afetá-lo moralmente. Sucesso, todavia, em investigações e pesquisas.

