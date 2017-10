Equipe feminina de handebol sub-12 de Chapadão do Sul é campeã de torneio regional em Paranaíba

No domingo, 01 de outubro, as equipes de Handebol da Prefeitura de Chapadão do Sul participaram do I torneio regional de Handebol da Escola José Garcia Leal, em Paranaíba.

A delegação de Chapadão do Sul foi composta por 40 atletas e do Professor responsável pela modalidade, Agnaldo Pereira da Costa Junior.

Chapadão do Sul participou nas categorias sub-12 masculino e feminino, sub-14 masculino e feminino e sub-17 masculino. Também participaram deste torneio a equipe anfitriã do torneio, Escola José Garcia Leal e a equipe da UNESMI/Itajá, Goiás.

A equipe feminina do sub-12 enfrentou na primeira partida a equipe de Itajá e venceu por 05 x 02 e na grande final venceu Paranaíba por 08 x 05.

Na categoria sub-12 masculina, Chapadão foi derrotada pelas equipes de Itajá (09 x 12) e de Paranaíba (05 x 07). Na categoria sub-14 feminino Chapadão foi derrotado pelas equipes de Itajá (06 x 10) e Paranaíba (07 x 12). E na categoria sub-14 masculino também foram duas derrotas, para Paranaíba (06 x 15) e para Itajá (03 x 09). No sub-17 masculino foram outras duas derrotas para as equipes de Itajá (12 x 13) e para Paranaíba (10 x 26).

“O importante neste início de trabalho – segundo o professor Agnaldo Pereira da Costa Junior – é dar mais rodagem e “jogueira” para as equipes, pois não teve um treinamento sistematizado de Handebol antes e o jogar faz parte da evolução dos atletas para galgarem melhores posicionamentos nas próximas competições. Agradecemos a Deus, a Secretaria Municipal de Cultura e Esportes e também aos pais pelo apoio.

Comentários