E.E. Dr. Arnaldo Estevão de Figueiredo comemora o aniversário do Estado

A Direção Colegiada da Escola Estadual Dr. Arnaldo Estevão de Figueiredo, organizou uma festa para comemorar com seus alunos e familiares e também a população em geral, o aniversário de 40 anos do Estado de Mato Grosso do Sul, que acontecerá no próximo dia 11 de outubro.

A escola foi toda decorada com motivos regionais e foram construídas réplicas de pontos turísticos de Figueirão, na frente da escola, como a Pedra Bonita e a cachoeira do Roncador.

A festa, realizada na noite da quinta-feira (05) na quadra coberta da escola, apresentou diversas atividades culturais, econômicas e religiosas e teve a participação de alunos e professores em apresentações de danças, músicas, declamação de poemas, homenagens e até reza do terço cantado, uma tradição da região.

Também teve exposição de artesanatos e degustação de comida típica da região Norte do Estado, sendo servido um gostoso frango com bacuri, tendo como sobremesa doce de leite, bolinha de queijo e biscoito de goma.

Segundo a diretora da escola, professora Marley Bercó, essa festa só foi realizada porque teve o apoio total dos professores e alunos de todas as classes. “Depois da ideia, muito trabalho dividido entre todos, de forma a fazer uma festa bonita e apresentar o melhor possível das atividades culturais regionais para nossos convidados”, disse a diretora.

Presentes ao evento várias autoridades políticas locais e muitos outros convidados, entre parentes dos alunos e pessoas da população que vieram participar da festa.