Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Iolanda, assistente social indicada por Dóris, se apresenta a Aldo e Tato. Aldo afirma ao filho que irá se recuperar. Clara ouve Malu dizer a Edgar que Bóris assediou Lica. Fio, Benê e Keyla organizam a festa de despedida de Ellen do Cora Coralina. Edgar avança contra Bóris, que exige seus direitos de defesa. Tina e Felipe se preocupam com o estado de Lica. Tato cozinha para Aldo. Guto alerta Tina e Felipe sobre a armação de Malu contra Lica e Bóris. Samantha sofre com a rejeição de Anderson. Aldo se emociona ao contar para Tato sua história com Roney. Lica e Marta descobrem que Bóris está sendo acusado de assédio.

TEMPO DE AMAR

Lucinda, Reinaldo, Gregório e Tiana cuidam de Inácio, que continua desacordado. Padre Orlando e Lourival se espantam ao ver que Inácio não está mais na estrada. Geraldo e Nicota se preocupam com a demora de Inácio. Em Portugal, Maria Vitória estranha a ausência de notícias do amado. Delfina se aproveita do rancor de José Augusto e dá as joias de Maria Vitória para Tereza, que se incomoda com as atitudes da mãe. No Rio, Geraldo, Lourival e Padre Orlando desconfiam de que Inácio era o rapaz desacordado na estrada. Lucinda consulta Urânia e acredita que Inácio é seu grande amor. Conselheiro desafia Teodoro para um duelo, mas Celeste os impede. Inácio desperta do coma e afirma que está cego. Em Morros Verdes, Delfina e Tereza entregam a carta de Inácio para Maria Vitória. Nasce Mariana, filha de Maria Vitória e Inácio. No Brasil, Lucinda cuida de Inácio, que se lembra de Maria Vitória.

PEGA PEGA

Antônia deduz que foi Sandra Helena quem enviou dinheiro para Nelito. Sandra Helena encontra Mônica no presídio. Bebeth sugere a Eric que faça uma festa para os funcionários do hotel. Cíntia repreende Sandra Helena e avisa que devolverá o dinheiro para Pedrinho. Pedrinho fica sabendo por Tânia que Sandra Helena distribuiu parte do dinheiro roubado para os funcionários do hotel. Pedrinho se emociona com a atitude dos funcionários que lhe entregaram o dinheiro e decide presenteá-los. Luiza aconselha Pedrinho a abrir uma loja no hotel. Sabine desmaia e Madalena desconfia. Arlete leva as irmãs para o show de Rúbia e encontra Pedrinho.

A FORÇA DO QUERER

Cibele tenta subornar a família de Zeca, e Abel e Nazaré repreendem a menina. Jeiza afirma a Zeca que ele precisa revelar tudo o que sabe à polícia. Eugênio é rude com Ruy. Abel conta para Edinalva que revelou a Cibele sobre o casamento de Ritinha com Zeca. Silvana perde no jogo e Dita teme a reação do agiota. Edinalva planeja a fuga de Ritinha para o Pará. A polícia avisa a Caio que descobriram o paradeiro de Rubinho. Cibele anuncia a Ruy e Eugênio que Ritinha é bígama. Bibi decide procurar por Rubinho, que está no hotel com Carine. Ivan pensa em Cláudio. Joyce sequestra Ruyzinho. Alan e Érica treinam Jeiza para uma importante luta. Bibi agride Carine e confronta Rubinho. Simone deixa escapar para Ritinha que Ruy pediu a guarda de Ruyzinho. O agiota rende Silvana com uma arma.

NOVELAS DO SBT

NO LIMETE DA PAIXÃO

Ana Cristina recobra os sentidos em um mosteiro e o abade diz que alguém a deixou na porta. Gabriel se decepciona ao perceber que Maciel não é tão bom como pensava. Ele vai até seu escritório e pega o gravador e algumas fitas que pertencem ao “padrasto”. Maciel percebe que Gabriel tem provas que podem comprometê-lo. Por isso dá ordens a Tobias para que vá atrás dele, recupere seus pertences e o mate. Tobias encontra Santinha e a filha na rua, faz insinuações grosseiras e a ameaça. Maciel, furioso, acusa Lourenço de ser amante de Maria Madalena e ameaça matá-la se sua esposa insistir em se separar. Lourenço, preocupado, trata de prevenir Maria Madalena do perigo que está correndo, mas não a encontra. Maria Madalena comenta com Otávio que no hospital, João Manuel disse a Ana Cristina que nadariam em um rio que os levaria ao céu. Gabriel chega para defender Santinha e dá de cara com o Tobias. Ele pergunta ao Gabriel onde deixou o gravador e as fitas que pegou do Maciel. Gabriel garante que ele nunca saberá onde estão as fitas e Tobias o atinge com uma navalhada no abdômen. O tenente Almeida encontra a caminhonete e as roupas de Ana Cristina. Ele diz a Otávio que tudo leva a crer que ela tenha cometido suicídio.

UM CAMINHO PARA O DESTINO

A amizade entre Carlos e Felipe começa a ficar estremecida. Carlos pede a ele que deixe Fernanda em paz e Felipe, sarcasticamente, diz que Fernanda é tão compreensiva que aceita dividi-lo com uma namorada grávida. Amélia se surpreende quando o Dr. Inácio comenta que nunca acreditou no amor de Luiz por Marisa, afirma que ele se casou por interesse e que lhe é infiel. Fernanda acaba pagando as consequências da brincadeira de suas amigas. Carlos tenta levar Fernanda até o quarto para que possam conversar com tranquilidade, mas Camila se faz de inocente e entra no quarto com eles. Nesse momento, Fernanda se dá conta de que já passou da hora de contar a verdade para a amiga e começa a duvidar do namorado. Mesmo Carlos dizendo com todas as letras que não quer nada com ela, Camila insiste em passar a noite com ele. Camila diz a Fernanda que tem certeza de que Carlos a ama. Pedro faz de tudo para viver em harmonia com Amélia, mas ela não se esforça para melhorar o relacionamento. Isabela fica furiosa ao saber que Carlos e Fernanda viajaram juntos. Felipe, ao invés de esclarecer tudo com Camila, afirma que Carlos é apaixonado por ela. Branca aconselha o Sr. Fernando a oferecer dinheiro a Virgínia para que ela conte tudo que sabe sobre o paradeiro de Amélia. Carlos e Fernanda esclarecem todos os mal entendidos e ele reafirma o grande amor que sente por ela.

CARINHA DE ANJO

Gilmar (Eduardo Costa) faz um pequeno show para as irmãs e alunas do colégio religioso de Doce Horizonte. Flávio e Haydee ficam tristes com o fato de Noêmia ir embora da cidade. Fabiana (Karin Hils) canta a música “Fogão de Lenha” com Gilmar (Eduardo Costa). Verônica telefona para o colégio para conversar com a noviça Fabiana. Jorjão (Thogun Teixeira) convida Franciely para conhecer a quadra de sua escola de samba, “Acadêmicos de Doce Horizonte”. Fabiana chora ao saber que o pai de Verônica faleceu. Gustavo fica sabendo e decide ir com Cristóvão até Campo Grande para o velório do homem. Gilmar alerta Inácio para tomar cuidado com empresários desonestos que tentem tirar proveito do talento de Zeca. Dulce Maria coloca uma peruca no colégio por estar com saudade da Tia Perucas.

NOVELAS DA RECORD

BELAVENTURA

Na masmorra do Castelo Valedo, Pietra está assustada diante de Marion. Alguns caldeirões por ali com ervas, frascos, vestígios das experiências. Marion sugere que Pietra confirme a Merlino que tem os conhecimentos necessários para reproduzir as fórmulas tão poderosas, e com isso garantir o interesse da Ordem Pura. Accalon se hospeda na casa de Joniel e Tiana. Fernão vai até a taverna de Falstaff. Fernão encontra Nodier e dois bebem juntos. Selena janta com Carmona, Lizabeta, Enrico e Otoniel. Carmona confronta Enrico e diz que seu casamento com Nodier garantia a ele um futuro promissor e que foi ignorado e agora ela terá de se casar com Páris. Marion apresenta Merlino à Pietra, que diz que já a conhecia. Jacques conversa com Brione para tentarem chegar até a masmorra enquanto o castelo recebe a visita do representante da Ordem. Enrico revela à Selena que soube notícias de Pietra e que ninguém pode saber. Enrico confidencia à Selena que pretende invadir o castelo Valedo para resgatar Pietra e que foi Cedric que descobriu seu esconderijo. Pietra encara Merlino com ódio e diz nunca permitirá que se aproximem dela, e que não encostarão um dedo sequer. Severo reage e diz que ela é sua protegida. Marion arrasta Pietra e a chama de traidora, e desfere um tapa em seu rosto por não concordar com o que Marion pediu para confirmar. Severo está furioso diante de Leocádia por causa de Pietra. Leocádia pede que Severo se acalme. Jacques impede que Severo faça alguma coisa contra Pietra e não o deixa sair da sala do trono. Marion ordena que acorrente Pietra. Carmona vai até o palacete de Páris para conhecer melhor o local. No mercado, Polentina está empolgada, e Fubaldo arruma algumas faixas. Polentina fala alto para as pessoas que passam na rua sobre o sarau no final da tarde. Ariela visita Gonzalo, Tiana e Joniel e eles se surpreendem. Enrico vai até o castelo de Valedo para saber de Pietra. Otoniel faz uma proposta à Selena de financiar caravanas de exploração e contribuir para fortalecer o reino. Em troca, Selena quer que Otoniel a aceite como conselheira de guerra. Severo nega a Enrico que Pietra seja sua prisioneira. Jacques entra e pergunta o que Severo fez com Pietra e se depara com Enrico. Jacques diz que não vai mentir para Enrico e revela que Pietra estava na masmorra, mas que agora está vazia. Enrico encara Severo com ódio.

O RICO E LAZARO

Evil-Merodaque e Shamiran pedem para Beroso cuidar da pequena Shala. Joaquim se declara para Edissa e eles se deitam. Evil-Merodaque fica preocupado com o estado de saúde da filha. Nicolau chega em casa bêbado. Zelfa critica a presença de Fassur na vida de Elga. Beroso diz que Shala está doente por castigo dos deuses. O sacerdote pede para Evil-Merodaque trazer as imagens de volta. Nebuzaradã e Sammu-Ramat fazem planos ambiciosos. Shamiran diz que é importante ouvir a opinião de outra pessoa sobre o estado de saúde de Shala. Hurzabum ensina as crianças do palácio a orarem por Shala. Ebede-Meleque pede para Neusta deixar de se preocupar com Joaquim. Gadise diz que Matias aceitou morar em outra cidade. Rabe-Sáris diz para Namnu se preparar para o pior. Joana ensina tear para outras mulheres. Asher diz estar desconfiado de Nebuzaradã. Joaquim diz temer a reação de Neusta quando souber que pretende partir. Lia visita Shala. Matias avisa que deixará a cidade. Fassur provoca Ravina. Daniel aconselha Evil-Merodaque. Sammu-Ramat pergunta se Nebuzaradã está pronto para dar o golpe. Zac vai até a Casa da Lua. Shag-Shag ensina as tarefas para Kidist. Neusta fica chocada ao saber que Joaquim pretende morar longe. Asher conversa com o menino Labash-Marduk. Oziel se mostra inseguro perto das mulheres na casa da Lua. Zac encontra uma mulher na Casa da Lua e oferece dinheiro para que ela seduza Asher. Sammu-Ramat se irrita ao ver Asher com Labash-Marduk. Evil-Merodaque pede para ficar sozinho. Lia estende as mãos para Amitis e Shamiran. Elas começam a orar por Shala. Dana vê Larsa passando na rua e se apavora. Ela lembra do ataque sofrido no beco e se desespera. Neusta vai até o quarto de Joaquim e Edissa. Ela questiona o filho sobre sua saída da cidade. Sozinho na sala do trono, Evil-Merodaque pede ajuda ao Senhor dos hebreus.

*OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

