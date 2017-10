Chapadão do Sul 30 anos: Semana do Idoso encerrou com caminhada até a Prefeitura de Chapadão do Sul

A Semana do Idoso, que aconteceu em Chapadão do Sul entre os dias 01 e 06, movimentou os participantes da melhor idade que estão sempre presentes no Centro de Convivência do Idoso, Conviver, localizado na Av, Goiás.

A Semana do Idoso faz parte do calendário de aniversário dos 30 anos de Chapadão do Sul, e para encerrar com chave de ouro, foi realizado uma caminhada, da Praça de Eventos até o Paço Municipal, onde o prefeito de Chapadão do Sul, João Carlos Krug, recebeu os idosos e os parabenizou pela dedicação e ânimo nesta semana que foi voltada a eles. Além disso, estavam presentes a secretária de Assistência Social Maria das Dores e coordenadora do Conviver, Vera Goulart.

Secretários, servidores municipais e população presente no local aplaudiu a iniciativa e prestigiou essa importante ação socioassistencial no município.

Após uma apresentação artística dos idosos, o grupo foi de ônibus para o Conviver, onde a secretária de Assistência Social, Maria das Dores, entregou para a aniversariante do dia, que está comemorando 62 anos, Dirce Santos, com uma muda de Ipê Roxo, trazida pela SEDEMA, por meio do Viveiro Municipal. Posteriormente, todos foram agraciados com mudas também.

O evento contou também com lanches oferecidos pelas Mulheres Irmãs de Acácia.

Semana do Idoso

No Domingo, 01, aconteceu a abertura da Semana do Idoso em Chapadão do Sul, no Centro Conviver, localizado na Av. Goiás.

Já na segunda-feira, 02, foram realizadas atividades na Apae, com a participação dos idosos foram realizadas atividades recreativas, e lanches preparados pelas vovós, com as pessoas portadoras de deficiência, tendo como objetivo de sensibilizar e integrar os idosos com as diferentes gerações.

Na terça-feira, 03, foi realizada no centro de convivência do Idoso, gincana cultural, com diversas atividades como dança da cadeira, jogo da memória e campeonato de canastra. Houve sorteios e premiação aos vencedores.

Na quarta-feira, 04, os idosos participaram de passeio em Chapadão do Céu, interagindo com o grupo de Idosos Estrela do Céu. Foi realizado um café da manhã no balneário, e logo após os grupos seguiram para o salão de festas do grupo Estrela do Céu, onde aconteceu um animado baile, bingo, jogos de carta e almoço, organizado juntamente com a coordenadoria de Chapadão do Céu.

Já na quinta-feira, 05, aconteceu a Noite da Família, onde os familiares acompanharam os idosos, e um trouxeram pratos de doces ou salgados, e a Secretaria de Assistência Social ofereceu caldo de frango. Além da confraternização e do fortalecimento de vínculos, aconteceu um baile animado pela Dupla João e Jeovane.

A Prefeitura de Chapadão do Sul parabeniza todas as secretarias e entidades que estiveram envolvidas nesta Semana do Idoso e agradece a presença de todo público que tornou esse evento um sucesso em Chapadão do Sul.

