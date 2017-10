Caminhada do Outubro Rosa colaborou na conscientização da população sul-chapadense sobre o câncer de mama

Na manhã desta sexta-feira, 06, aconteceu a Caminhada do Outubro Rosa, que saiu da Sede da Rede Feminina de Combate ao Câncer e percorreu um trajeto pelo centro de Chapadão do Sul.

A iniciativa teve por objetivo, conscientizar sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, que representa 25% dos novos casos da doença por ano.

A participação popular foi de grande importância para o sucesso do evento.

A Prefeitura de Chapadão do Sul parabeniza a organização pela ação e também a todos que fizeram parte deste movimento.

Carreta do Sesc

No primeiro semestre de 2017, a carreta do Sesc esteve em Chapadão do Sul, onde foram realizadas 1.918 exames e 6.543 atendimentos, destes, foram 972 mamografias, sendo 597 em mulheres de 50 a 69 anos, 254 em mulheres com 49 anos ou menos e 21 atendimentos em mulheres com 70 anos ou mais.

Entre os dados apresentados, foi constatado que apenas 6 resultados de mamografia apresentaram suspeita de câncer de mama.

