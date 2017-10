Câmara De Costa Rica Homenageia Primeiro Médico Do Município, O “Doutor Abner”

Figura marcante da história de Costa Rica-MS, reconhecido pelo carisma, humildade, além do jeito alegre e simples de se relacionar com as pessoas, o saudoso médico Abner Rodrigues da Silva, mais conhecido como “Doutor Abner”, recebeu uma homenagem póstuma da Câmara Municipal de Vereadores. Na noite de segunda-feira (02/10), durante a 32ª sessão legislativa ordinária de 2017, os parlamentares costarriquenses aprovaram, por unanimidade de votos, o Projeto de Lei n° 391/2017, que batizou com o nome “Doutor Abner Rodrigues da Silva” o novo prédio do Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS).

O projeto de denominação do CAPS foi proposto por todos os 11 vereadores de Costa Rica, que tiveram a intenção de honrar e homenagear o legado e a história do primeiro médico que fixou residência no município. Para virar lei, a proposta só depende agora da sanção do prefeito Waldeli dos Santos Rosa (PR).

“Nós sabemos do currículo do Dr. Abner. Ele tem toda uma folha de serviços prestados por Costa Rica: um dos precursores da medicina no município, e além de médico ele também exerceu a função de professor. Nada mais justo do que nós prestarmos essa homenagem a ele e ao seus familiares”, enalteceu o vereador Averaldo Barbosa da Costa (PMDB).

Doutor Abner nasceu em Jales-SP no ano de 1940, mas mudou-se para Costa Rica em 1975, na época distrito de Camapuã, município do Mato Grosso, antes, portanto, da divisão do Estado.

Mesmo nascido em um berço humildade, filho de pais sitiantes (lavradores), em 1966 Abner foi aprovado em oitavo lugar para o curso de medicina da Universidade de São Paulo (USP), uma das faculdades mais renomadas do Brasil. Concluiu o nível superior em 1972 e se tornou médico. Antes de se mudar para Costa Rica, exerceu a profissão em Aparecida D’ Oeste-SP.

Segundo a biografia do saudoso médico, no início da carreira, “em março de 1975, a família fixou residência no distrito de Costa Rica, município de Camapuã – na época, estado de Mato Grosso -, alugando um prédio do Sr. Anísio Pereira de Oliveira e da Sra. Conceição Aparecida de Oliveira, onde instalaram um pequeno hospital, trabalhando precariamente, inclusive a energia era produzida por recursos próprios (motor estacionário). Tornou-se o primeiro médico a clinicar no distrito de Costa Rica”.

O vereador Ronivaldo Garcia Cota, o Roni Cota (PSDB) lembrou que o médico exercia a profissão de uma forma bastante inusitada. “Uma homenagem mais do que justa a este primeiro médico com residência fixa aqui em Costa Rica. Doutor Abner dava consulta não só no seu consultório. Ele dava consulta na rua! A pessoa chegava com um problema, ali mesmo ele prescrevia a medicação para os pacientes, num ato de humanidade, num ato de tentar ajudar as pessoas aqui do nosso município”, recordou o edil.

Já o vereador Jovenaldo Francisco dos Santos, o Juvenal da Farmácia (PSB), ressaltou que, nos primeiros anos de Costa Rica, os recursos na área de saúde eram escassos. “O Doutor Abner era uma pessoa simples, de um coração muito grande, que fez um grande trabalho. Naquele tempo, a medicina aqui não tinha recurso nenhum, mesmo assim ele exerceu a profissão com grande valentia, com grande sabedoria e conseguiu cuidar da nossa população, que na época era desprovida de qualquer recurso”, enfatizou Juvenal.

“Infelizmente, nós não queríamos estar aqui nesse momento pela morte do Doutor Abner, que poderia estar em nosso meio. Uma fatalidade que ocorreu! E foi um profissional muito dedicado, sou testemunha, trabalhei com o Doutor Abner nas duas gestões que atuei na Saúde do Município. Como pioneiro na medicina, ele passou por dificuldade quando começou a trabalhar em Costa Rica, sem energia elétrica, sem o material para ele prestar os seus serviços. Ainda assim, nunca mediu esforços e nunca recuou. Mesmo nos dias de folga, em casos de urgência dizia que iria atender pela vida e pela saúde da pessoa”, finalizou o presidente da Câmara, vereador Lucas Lázaro Gerolomo (PSB).

Doutor Abner morreu aos 74 anos, vítima de assassinato no dia 15 de novembro de 2015, em um sítio no Assentamento Vale Verde, distante 33 km do município de Jaraguari-MS.

De acordo com o vereador Averaldo, o novo prédio do CAPS está na fase final da construção e deve ficar pronto nos próximos dias. Segundo ele, a Prefeitura vai confeccionar a placa com o nome do Doutor Abner para ser afixada no prédio e identificar o órgão com o nome do saudoso médico.

