“Viveiro Itinerante” está acontecendo na Av. Oito com doação de mudas

A Prefeitura de Chapadão do Sul, através da SEDEMA, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente e o Viveiro Municipal realiza o “Viveiro Itinerante” para a doação de mudas de árvores em frente à escola Carlos Drummond de Andrade, na Av. Oito. A ação, que faz parte do Projeto Chapadão do Sul Mais Verde, começou na manhã de hoje, 05, e irá até o final da tarde.

Segundo a técnica de Meio Ambiente, Jackeline Portes, para retirar uma muda não precisa de nenhum documento “é só vir retirar”. As doações, também contam com o apoio de estagiários da UFMS, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, de Chapadão do Sul. O Secretário da SEDEMA, Felipe Batista prestigiou e parabenizou a ação.

Caso o sul-chapadense tenha alguma dúvida em relação ás árvores, a equipe auxilia dando orientação técnica sobre as mudas frutíferas e nativas do cerrado que estão sendo doadas. Na ação, estão disponíveis: Jabuticaba, Maracujá, Pinha, Pimenta e Ameixa Amarela.

A Prefeitura de Chapadão do Sul e Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente parabenizam todas as ações em prol do meio ambiente.

Viveiro Municipal

O viveiro municipal é administrado pela SEDEMA e está com expediente aberto ao público das todos os dias úteis, mais informações podem ser obtidas pelos telefones (67) 3562-1821 ou (67) 99988-1662.

Confira as árvores disponíveis no viveiro: Palmeira real, ipê roxo, palmeira leque, acácia chuva de ouro, palmeira arbusto, oiti, balsamo, formio, aroeira pimenteira, alpinia, jacarandá, sibipiruna, pau formiga, mogno, valeriana, pandano, aldrago, cróton, pata de vaca, pitanga, jenipapo, olho de dragão, folha fita, saboneteira, barba de serpente, palmeira areca, lírio de pedra, palmeira fênix, noni, ipê verde, abacaxi roxo, santa Barbara, fruta do conde, flamboyant, hibisco, goiabeira, acácia rosa, maracujá, cedro, ipê amarelo, ipê branco, cana fistula, aldrago, amora, seriguela, graviola, reseda, bulbine, árvore folha larga, romã, palmeira imperial, estrelicia, murta e cereja amarela.

