Prefeitura de Figueirão inicia campanha “Outubro Rosa” com palestra explicativa e exames de prevenção

A prefeitura de Figueirão, através da Secretaria de Saúde e da UBS/ESF Arindo Rodrigues da Silva, iniciou a campanha “Outubro Rosa” no Cras, na tarde de ontem (03), com a coordenadora da Saúde da Mulher, enfermeira Renata Mortari, que fez palestra para as mulheres.

De acordo com a coordenadora Renata, o trabalho de prevenção é crucial para a detecção de doenças, daí a importância de se fazer palestras explicativas, insistindo que as mulheres criem o hábito de se auto-examinar.

O Câncer de Mama é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil, depois do de pele não melanoma, respondendo por cerca de 25% dos casos novos a cada ano. O câncer de mama também acomete homens, porém é raro, representando apenas 1% do total de casos da doença.

Relativamente raro antes dos 35 anos, acima desta idade sua incidência cresce progressivamente, especialmente após os 50 anos. Existem vários tipos de câncer de mama. Alguns evoluem de forma rápida, outros, não. A maioria dos casos tem bom prognóstico.

Já o câncer do colo do útero, também chamado de cervical, é causado pela infecção persistente por alguns tipos (chamados oncogênicos) do Papilomavírus Humano (HPV). “A prevenção primária do câncer do colo do útero está relacionada à diminuição do risco de contágio pelo HPV. A transmissão da infecção pelo HPV ocorre por via sexual, presumidamente através de abrasões microscópicas na mucosa ou na pele da região anogenital”, explicou.

A infecção genital por este vírus é muito frequente e não causa doença na maioria das vezes. Entretanto, em alguns casos, podem ocorrer alterações celulares que poderão evoluir para o câncer. Estas alterações das células são descobertas facilmente no exame preventivo (conhecido também como Papanicolau), e são curáveis na quase totalidade dos casos. Por isso é importante a realização periódica deste exame.

O Câncer de Colo do Útero é o terceiro tumor mais frequente na população feminina, atrás do câncer de mama e do colorretal, e a quarta causa de morte de mulheres por câncer no Brasil.

Fonte: Assessoria de Imprensa

