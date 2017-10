Prefeitura de Costa Rica implanta grama sintética em parques infantil da cidade

Buscando oferecer mais segurança e conforto às crianças que utilizam o parquinho infantil (playground) das Praças Públicas de Costa Rica – MS, o Governo Municipal por meio da Subsecretaria de Administração, realiza o trabalho de melhoria das áreas de brinquedos com a substituição da areia por grama sintética.

Com 100% de recursos próprios, o prefeito Waldeli dos Santos Rosa enfatiza que este investimento visa dar mais segurança, conforto e bem-estar para as crianças e pais, frequentadores das praças públicas. “Investimentos como esse são de grande valia quando realizamos ações que valorizam não só os usuários, no caso as crianças, mas também levamos mais qualidade de vida e melhoria para bairro, e com isso toda população fica satisfeita”, destacou o gestor.

“Está ficando muito bom. Queremos inovar e proporcionar essa e muitas outras inovações que agregam na qualidade de vida das famílias costarriquenses”, finaliza Waldeli, sinalizando que outras melhorias integram o projeto e vão acontecer em todas as praças públicas da cidade.

De acordo com o assessor Administrativo e gestor das praças públicas, César Mignoli, os parques que já receberam a grama sintética são: Praça Antônia Esmelina Martins, no Jardim Novo Horizonte, Praça Angelina Gonçalves Martins, do bairro Vale do Amanhecer e a Praça Central Manoel Romualdo Gonçalves. “O próximo parque a ser implantado será na Praça Joaquim Nunes, na Vila Nunes, e posteriormente as demais praças serão atendidas”, explicou Mignoli ao complementar que “essas ações fazem parte do cronograma de reformas dos parquinhos públicos”.

Para a subsecretária Municipal de Administração Liliane de Campos é fundamental garantir a segurança das crianças que frequentam os parquinhos instalados nas praças públicas. “Melhoramos no aspecto visual, bem como na manutenção e limpeza do local, pois com a retirada da areia automaticamente eliminamos os bichos geográficos que é o maior inimigo das crianças que brincam em areia”, frisou a gestora.

Comentários