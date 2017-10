PARANAÍBA: Advogado paranaibense aciona a justiça após Rede Globo exibi-lo como ladrão

A OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) – Seccional de Paranaíba, através de seu Presidente Dr. Marcos Ferraz manifestou total apoio ao advogado Felipe de Freitas que foi exposto como um dos suspeitos de alugar a casa onde demais suspeitos cavaram um túnel de 500 metros, que seria usado em uma ação para furtarem 1 Bilhão de reais da Central de Distribuição do Banco do Brasil, em São Paulo.

Felipe teve sua foto divulgada ao lado de uma das suspeitas de participação, sendo acusado de efetuar o aluguel do imóvel usado como ponto de partida da quadrilha.

O senhor Dr. Marcos Ferraz, junto com a Advogada Cíntia Regina Souza, instruíram Felipe á se apresentar de maneira espontânea na Delegacia de Polícia Civil de nossa cidade, ao Dr. Arivaldo Teixeira, que imediatamente contatou a Delegacia de Polícia Civil da cidade de São Paulo, que confirmaram que nada de ilegal constava no nome de Felipe.

A Advogada, Dr. Cíntia, disse que foi enviado um comunicado á emissora, que informou que seria repassado número de protocolo, mas mesmo assim, Cintia conta que a imagem de Felipe ainda estaria sendo vinculada ao crime, e dando Felipe por foragido.

Felipe irá em busca de todos seus direitos.

Imagem Reprodução JN – Jornal Nacional

Comentários