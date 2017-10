Odilon de Oliveira será candidato do PDT ao governo do Estado, diz Dagoberto

O juiz federal Odilon de Oliveira deverá ser o candidato do PDT ao Governo do Estado. A afirmação é do deputado federal Dagoberto Nogueira, e seus diversos contatos objetivando melhorar a performance do magistrado no meio político, vez que popularmente ele tem apresentado ótimo desempenho, de acordo com pesquisas eleitorais diversas.

Lideranças políticas ainda têm sérias dúvidas em relação à anunciada filiação ao PDT, um partido de esquerda, liderado pelo ex-ministro Carlos Lupi, cria política de Leonel Brizola.

O PDT, no Mato Grosso do Sul, também tem fortíssimas ligações com a contravenção, o que poderia atrapalhar a filiação do magistrado, em fase final de aposentadoria.

Em meados do mês passado, o deputado Dagoberto Nogueira e seu “guru” político, João Leite Schimidt, fizeram uma visita ao dr. Odilon de Oliveira, em sua casa. Quando teria sido fechado o acordo para candidatura ao Governo do Estado. Mais de 10 fortes esquerdistas, teriam participado do encontro.

Fonte: CE

