Jovem com passagens policiais é morto a tiros em Mineiros

De acordo informações da Verde Vale FM, por volta de 20h18 desta quarta-feira (04) a Polícia Militar recebeu a informação de disparos de arma de fogo na Avenida Contorno, Bairro Divino Espírito Santo em Mineiros (GO). A vítima, Paulo Ricardo Silva Boaventura (Digão), 18 anos, estava caído no chão já sem vida. O autor, ainda não identificado, disparou várias vezes na cabeça e rosto da vítima. Digão, como era conhecido no mundo do crime, já tem passagens por furto e tentativa de homicídio em 2015.

Nesse mesmo ano ele tentou assaltar um homem na Avenida 7, Centro e desferiu um golpe de faca contra a vítima. Digão foi internado no centro de ressocialização, mas conseguiu fugir do local. Já em março de 2017, foi parado pela polícia, portanto um coldre de uma arma e um celular de origem duvidosa e uma moto com placa adulterada.

Em maio do mesmo ano foi preso em uma residência no Setor São José, onde a PM encontrou uma moto que havia sido furtada em Mineiros.

Vizinhos disseram que ouviram os disparos, mas não viram nenhum suspeito. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

A dívida com traficantes pode ser uma motivação do crime, mas somente as investigações apontarão as reais causas. A Polícia Técnico Científica também esteve no local e recolheu o corpo da vítima.

plantão JTI

