Goias: Mecânico de máquinas morre em acidente na BR 060, aparentemente ele estava a mais de 200km/h.

De acordo informações repassadas pela assessoria de Imprensa da PRF, um mecânico de máquinas (30) morreu na noite desta quarta-feira (04) na BR 060, km 116, município de Teresópolis/GO, após perder o controle da direção do veículo que ele conduzia e colidir o carro com uma árvore.

O jovem que conduzia um Fiat Strada, seguia de Anápolis para Goiânia quando perdeu o controle de direção do veículo, bateu no meio fio e saltou por cerca de 2 metros de altura até colidir com uma árvore.

Com o impacto, o veículo ficou retorcido e a vítima ficou preso nas ferragens, Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Ao fiscalizar o veículo a PRF constatou que o marcador de velocidade do carro ficou travado a mais de 200km/h.

Apesar da forte pancada entre o veículo e a árvore e do velocímetro travar em alta velocidade, só mesmo a polícia técnica-científica é quem vai poder definir o que motivou o acidente.

plantão JTI

Comentários