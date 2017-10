Elton Silva divulga a relação dos melhores do ano

Foi divulgada na manhã desta quinta-feira (5), pelo promotor de eventos Elton Silva a lista dos ganhadores dos melhores do ano de 2017.

A pesquisa foi realizada entre cinco a trinta de setembro com 500 entrevistados no município.

A evento será realizado no dia 17 de novembro de 2017 a partir das 19h no Centro de Eventos do Sindicato Rural e contará com a presença de várias autoridades locais e estaduais e animação será da Banda Estrela Super Som.

Venda e reserva de mesas com o Promoter Elton Silva pelo telefone: 67 98124 4710. Mesas limitadas

Academia – Makanali

Açougue – Super Valle

Administrador De Empresas – Edson Rocha (Iaco)

Advocacia – Dr. Jefferson E. P. Santos

Agencia De Publicidades – Grupo Angeli – Juliana Angeli

Agência De Turismo – Viaje Aqui

Algodoeira – Jcn Catléia

Armazenadora De Grãos – Agrobolsão

Arquiteto (A) – Bethania Breda

Artefatos De Cimento – Constroluz Mix

Assist. Téc. E Revenda De Celulares – Saga Celulares

Assist. Téc. Em Eletrodomésticos – Tecmaq

Auto Elétrica – Tucano

Auto Escola – Liderança

Auto Peças – Toledo

Auto Socorro – Clinicar

Aviação Agrícola – Tenoar

Banco – Banco Do Brasil

Bar E Petiscaria – Barzinho Oriental

Bombas Injetoras – Motorpar

Borracharia E Vulcanizadora – Rui Pneus

Boutique – Chique Choque

Buffet – Ki-Buffet

Calhas – Calhas Amorim

Centro De Estética: Patrícia Rios

Churrascaria – Tradição Gaúcha

Clínica Médica – Aiphos

Comunicação Visual – Zanini

Concessionária Carros – Selena Automóveis

Construtora – Construtora Welter

Consultório Odontológico – Coe – Centro Odontológico Especializado

Conveniência – Halt Café

Corretor De Fazenda – Gw Negócios Imobiliários

Corretor De Imóveis – Ivo Queiroz

Corretora De Cereais – Dal Bosco Cereais

Corretora De Seguros – Total Corretora De Seguros

Cortinas E Persianas – Hoffmann Cortinas E Persianas

Depósito De Gás – Papa Léguas

Dermatologista – Rubia Cleusa Scorsatto Batista

Disk Pizza Delivery – Pizza Mania

Distribuidora De Bebidas – Plutão Conveniência

Eletrônica – Eletrônica 2001

Empresa Revelação – Gou

Empresário – Paulo César Schlatter Matsumotto

Eng. Agrônomo – Marcos Pandolfo

Eng. Civil – Paulo José Hermoso Garcia

Engenharia – Hg Thecon

Escola De Ensino Médio E Fund – Colégio Atenas

Escola De Idiomas – Ccaa

Escritório De Contabilidade – Picolotto

Escritório De Contabilidade Rural – Agricont

Esportista – João Félix Boteselle

Esteticista – Laurilene Gonzalez

Extintores E Equip. De Comb. A Incêndios – Extintores Imperatriz

Fábrica De Móveis – Bellas Artes

Fábrica De Rações – Rações Mano

Faculdade – Fachasul

Faculdade A Distância – Unigran Net

Farmacêutico – Neuceli Garcia

Farmácia – Farmais

Farmácia De Manipulação – Pharmavida

Faz. Agropecuária – Confinamento Minuano

Fisioterapeuta – Dra. Laiana Pátero

Floricultura – Flor E Mimos

Fonoaudióloga – Sarah Coelho Lima

Frentista – Xirú

Funerária – Pax Brasil

Funilaria – Procar

Garagem De Veículos – Js Veículos

Gerente Bancário – Anderson Takusi

Gerente Comercial – Ceomar (Super Valle)

Gráfica – Styllus Gráfica

Hamburgueria – Box Burger

Hidráulica – Hidropar

Hidráulica – Nova Hidráulica Tato

Hotel – Nova Aliança

Imobiliária – Scorsatto

Instrutor Cfc – Emerson (Cfc Liderança)

Jornal – O Correio

Jornalista – Norbertino Angeli

Laboratório Clínicas – Laboratório Julimar

Lanchonete – De Carli Bier

Lava Jato – Auto Brilho

Loja De Artigos Esportivos – A Popular Esportes

Loja De Calçados – Castelini Calçados

Loja De Cosméticos – Fique Bela Cosméticos

Loja De Decoração – Armazém Casa

Loja De Informática – Fast Compras

Loja De Móveis – Isabella Móveis

Loja De Pneus – Zizo Pneus

Loja De Preços Populares – Magazine Rio Claro

Loja De Roupas – Retook Center

Loja De Roupas Infantil – Alô Bebê

Loja De Som Automotivo – Batuk Som

Loja De Tecidos – Daiane Tecidos

Loja De Tintas Automotivas – Reis Tintas

Loja De Utensílios Doméstico – Oba Oba Center

Loja Implementos Agrícolas – Rio Sul

Loja Insumo Agrícolas – Agromano

Loja Máquinas Agrícolas – Iguaçu Maquinas

Loja Material De Construção – Matecsul

Loteamento – Casa E Terra

Madeireira – Bocalan

Manutenção Indústria E Transportes – Thr

Maquiadora – Flavia Nayara

Marmoraria – Marmoraria De Quali

Materiais Elétricos – Mariani Materiais Elétricos

Mecânica Pesada – Zanella

Médico – Dr. Gustavo Batista

Médico Veterinário – Humberto Batista

Monitoramento Empresas – Mundi Alarmes

Nutricionista – Polly Said

Odontopediatria – Drª Geana Rotilli Prado

Oficina De Carro – Toledo Peças

Oficina De Motos – Pro Motos

Oficina De Torno E Solda – Hidropar

Ortodontista – Dra. Joice Melo

Ótica – Ótica Sol

Panificadora – Panificadora Pão De Mel

Papelaria – In Presentes

Peças Agrícolas – Kavia

Perfumaria – Oboticário

Pet Shop – Animalle

Pintor – Neguinho Pintor

Pizzaria – La Bella

Político – João Carlos Krug

Posto De Combustível – Posto Avenida

Prestador De Serviços Agrícolas – Ipl Serviços

Provedor De Internet – N3 Soluções

Psicóloga – Simone Ferri

Public. Veicular – Barbosa Publicidades

Recup. Chassis E Molas – Retruck

Refrigeração – Pinguim Refrigeração

Restaurante – Restaurante Chapadão

Retificadora – Motorpar

Revista – Suporte

Salão De Beleza – La Bela

Sapataria – Pé Quente

Serviços Fotográficos E Filmagem – Studio Ronaldo Araújo

Servidor Público – Ivanor Zorzo

Site De Notícias – Chapadense News

Sorveteria – Sorveteria Sorv Bom

Supermercado – Super Valle

Técnico Agrícola – Gustavo Bavaresco

Transporte De Turismo – Din Don Tur

Trr – Petrofazenda

Usina – Cerradinho Bio

Vendedor – Jailton Santos Brito

Veterinária – Vetmano

Vidraçaria – Cristal

Vidros Temperados – Vidraçaria Do Mário

Comentários