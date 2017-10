Diretores de empresa que gerará 70 empregos diretos em Chapadão do Sul estiveram reunidos com prefeito

Na tarde desta última quarta-feira, 04, o prefeito de Chapadão do Sul, João Carlos Krug, recebeu em seu gabinete diretores do Atacadista Mega, empresa que está em fase final da construção do seu novo empreendimento em Chapadão do Sul, que gerará aproximadamente 70 empregos diretos no município.

O diretor comercial Edmilson Verati e o diretor administrativo Edson Verati, conversaram com o prefeito João Carlos Krug, o secretário de Governo Guilherme Diniz, o presidente da Câmara de Vereadores Alírio Bacca e a vereadora Alline Tontini, onde puderam explanar mais sobre a intenção de atuação do grupo em Chapadão do Sul.

Além disso, os representantes da empresa também sanaram dúvidas com as autoridades municipais sobre questões ligadas ao município.

Após, foi anunciando que o atacado deverá iniciar seu funcionamento ainda no mês de outubro, contemplando as comemorações de aniversário de 30 anos de Chapadão do Sul.

O gestor municipal enfatizou que esse novo empreendimento em Chapadão do Sul, assim como outros que estão se instalando no município, é o resultado da confiança dos empresários na população sul-chapadense, aliada à confiabilidade que os munícipes estão creditando a Chapadão do Sul e a seriedade da atual administração municipal.

Atualmente o grupo administrador tem outras seis unidades no Mato Grosso do Sul, sendo quatro na capital Campo Grande. Chapadão do Sul será a 7ª unidade.

