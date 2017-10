Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Em virtude da transmissão das eliminatórias da Copa do Mundo, nesta quinta-feira, 5/10, não haverá a exibição de Malhação – Viva a Diferença. A novela volta ao ar nesta sexta-feira, 6/10.

TEMPO DE AMAR

Em Portugal, Henriqueta e Angélica temem por Maria Vitória. Irmã Assunção aconselha Maria Vitória, que afirma que cobrará explicações de Tereza por sua traição. Delfina manipula Maria Vitória e afirma que José Augusto jurou não aceitar seu casamento com Inácio. No Rio, Geraldo presenteia Inácio com sua passagem de volta a Portugal. Lucinda visita Emília, e Tiana desconfia. Edgar beija Olímpia. Vicente passeia com Celina. Lucinda se consulta com Urânia, que lhe faz uma previsão para o futuro. Celeste sente um mal-estar e Alzira se preocupa. Em Morros Verdes, José Augusto tenta esquecer Maria Vitória. No Rio, Inácio é assaltado, perde o dinheiro de sua passagem para Portugal e tem seus documentos queimados pelos bandidos. Padre Orlando tenta socorrer Inácio, que está desacordado na estrada. Lucinda,, que passa de carro pelo local, resgata Inácio.

PEGA PEGA

Sandra Helena pede perdão a Dulcina e diz que está com medo. Malagueta e Júlio pensam em como avisar a Agnaldo para manter o depoimento de Sandra Helena. Júlio aconselha Malagueta a se entregar. Sabine descobre por Tânia que Dom foi preso. Madalena conta a Maria Pia que Sabine ofereceu dinheiro para a família dela se afastar de Dom. Eric não permite que Bebeth acampe com Márcio e os amigos. Dom e Sabine discutem. Sabine pede ajuda a Malagueta. Nelito mostra a carta anônima que recebeu para Antônia, sem saber que foi enviada por Sandra Helena.

A FORÇA DO QUERER

Ritinha conta sua história com Zeca e Ruy para o policial. Cibele conversa com Ruy. Aurora não permite que Joyce leve Ruyzinho sem o conhecimento de Ritinha. Eugênio pede que Heleninha convença Ritinha a ficar em sua casa, para evitar associações com Bibi. O agiota ameaça Silvana. Eurico comenta com Nonato sua preocupação com Silvana. Dantas afirma para o delegado que o depoimento de Ritinha não tem valor legal. Rubinho encontra com Carine. Dedé e Bibi estranham a demora de Rubinho. Caio e Jeiza celebram sua viagem. Alan e Érica visitam Abel e Nazaré, e o treinador explica que não conseguiu avisar a Jeiza sobre Zeca. Ruy confronta Ritinha. Simone conta a Ivan que Cláudio voltará para o Brasil. Irene provoca Joyce. Bibi descobre que Rubinho mentiu. Jeiza vai ao encontro de Zeca. Abel revela a Cibele que Ritinha é bígama.

NOVELAS DO SBT

NO LIMETE DA PAIXÃO

Fernandinho conta a Otávio que sua mãe disse que Ana Cristina é má e que, por culpa dela, ele não quer voltar para casa. Ana Cristina diz a Otávio que Fernandinho precisa ir embora, pois se Frida souber que esteve com eles pode fazer mal ao menino. O Dr. Ortega dá voz de prisão a Otávio Vila Real por ter infringido a lei ao não cumprir uma ordem judicial. Gabriel pede perdão a Fernanda (Santinha) mas ela diz que não pode perdoá-lo porque não acredita no seu arrependimento. Otávio é libertado e Marcelino diz a ele que Ana Cristina desapareceu. Otávio entra no quarto e encontra uma carta onde ela pede que não volte a procurá-la. Ana Cristina caminha sem rumo. Ao chegar à beira do rio ela ouve a voz de João Manuel e se atira. Otávio pede a dona Josefa e Juliana que levem Fernandinho ao laboratório sem que Frida fique sabendo, para que o menino seja submetido ao teste de DNA. Juliana diz ao Gabriel que Maciel pediu de volta o apartamento, o carro e o dinheiro que lhe havia emprestado. Gabriel tem acesso ao processo de divórcio de sua mãe e se surpreende ao saber que os motivos são abuso e maus tratos. Otávio se desespera com a falta de notícias de Ana Cristina.

UM CAMINHO PARA O DESTINO

Carlos tenta marcar uma ultrassonografia para Isabela mas ela se recusa. Felipe ouve ela dizer que está grávida e dá os parabéns a Carlos. Fernanda pergunta à mãe o que está acontecendo entre ela e Pedro e se surpreende quando Amélia diz que está decepcionada por ele ser medíocre. Pedro aconselha Fernanda a contar a verdade para sua melhor amiga ou terminarão se odiando até a morte. Andréia já não quer continuar sendo amante de Luiz e sonha ter um relacionamento estável onde não tenha que dividir com ninguém o homem que ama. Mariana promete a Virgínia que terá seu emprego de volta desde que minta para Luiz sobre o paradeiro de Amélia e Fernanda. Carlos se surpreende ao ver chegando e ao mesmo tempo estranha a presença de Felipe. Camila acredita que Carlos foi ao seu encontro e Felipe se encarrega de não permitir que Carlos esclareça a situação. Fernanda está ansiosa para conversar com Virgínia e descobrir o que ela sabe sobre o paradeiro de sua filha e neta. Branca defende Amélia e diz que ela seria incapaz de abandonar a própria filha. Hernani se dá conta que Mariana pediu que devolvesse o emprego de Virgínia por ela tê-la ajudado a mentir sobre o paradeiro de Amélia. Carlos diz a Fernanda que ela é o amor da sua vida e promete que em breve estarão casados.

CARINHA DE ANJO

Madre Superiora e Fabiana vão almoçar na casa de Diana. Inácio fica enciumado com a presença de Gilmar (Eduardo Costa), que é um excelente cantor. Noemia comunica Flávio e Haydee que irá embora para a Europa em breve. As irmãs arrumam o pátio do colégio para que Gilmar faça uma pequena apresentação no local. Gustavo telefona para Cecília durante anoite para saber como ela está e a professora fica feliz com o gesto de carinho.

NOVELAS DA RECORD

BELAVENTURA

Pietra está assustada diante de Severo, que segura seu rosto com violência e exige que ela faça o antídoto. Marion está irritada diante de Leocádia, que está nervosa e diz que estarão perdidos caso Otoniel faça aliança com a Ordem Pura. Otoniel está com Merlino e o Mestre da Ordem Pura quando Enrico chega. Otoniel exige saber se houve envolvimento da Ordem em algum esquema de rapto de bebês em Belaventura. Accalon segura Dulcinéa desmaiada em seus braços, Falstaff entra ali e se espanta com o que vê. Fasltaff não deixa ele levá-la. Dulcinéa desperta e geme de dor, levando suas mãos à barriga. Nodier conversa com Cedric e diz que Selena a surpreendeu com sua destreza e manejo de espada. O Mestre diz a Otoniel que a Ordem Pura não tem nenhuma participação na história de rapto. Joniel e Tiana contam a Gonzalo que Ariela pode ser sua irmã. Lizabeta parece um pouco desanimada diante de Elia e desabafa que Enrico e ela eram tão amigos e agora ele se coloca contra Jacques. Falstaff vai até a casa de Tiana e pede ajuda para Dulcinéa que não está bem. Brione conta a Jacques que Severo mantém Pietra presa no castelo e Jacques fica surpreso. Jacques diz que Enrico precisa saber da verdade sobre Pietra. Tiana cuida de Dulcinéa sob olhar de Falstaff e Accalon. Accalon pega Falstaff pela gola e diz que ele não vai fazer a mesma coisa com Dulcinéa como fez com suas irmãs ao vendê-las como escravas. Tiana segura Accalon. Otoniel está pensativo, ao lado de Enrico e Mistral ao questionar se fizeram certo em se aliar a Ordem Pura. Páris está diante de Inesita, que está ajoelhada diante dele. Tamar acha graça. Páris pede à Inesita que desista do sarau. Selena caminha e pelo corredor e encontra Cedric e ele faz uma reverência. Cedric pergunta à Selena o que ela pretende no castelo. Otoniel janta com Lizabeta, Carmona e Enrico. Selena chega de repente e avisa que vai embora e agradece por tudo. Otoniel questiona e Selena diz que não pode permanecer num reino que é aliado da Ordem Pura.

O RICO E LAZARO

Zac confessa ter chantageado Joana e leva uma bronca de Elga. Ela avisa que ninguém poderá reclamar de sua união com Fassur. Amitis procura Nitócris e diz que Evil-Merodaque deve ter o apoio da família. Lior pede para Asher deixar de ser teimoso e o convida para o casamento de Joaquim. Ebede-Meleque ajuda Neusta a se arrumar para a cerimônia. Evil-Merodaque conversa com Shamiran e diz que permitirá que Joaquim deixe a cidade. Nitócris e Nabonido recebem uma mensagem do servo Madai. Dana fica mexida com o olhar de Absalom. Nebuzaradã diz que Arioque pode ser um problema em seu caminho. Nitócris recebe notícias de Belsazar. Sammu-Ramat aconselha Nebuzaradã a matar Arioque. O chefe da guarda se recusa. Joaquim fica ansioso à espera da noiva. Neusta pede para Ebede-Meleque buscar um vestido da rainha e atrasa a cerimônia. Asher faz as pazes com Joana. Amitis fica surpresa ao ver Neusta chegando trajando seu vestido. Joaquim se emociona ao ver Edissa vestida de noiva. Zac pede para Beroso tentar prejudicar Asher de alguma maneira. Shag-Shag dá dicas para Oziel atender melhor as mulheres na Casa da Lua. Zac e Beroso armam contra Asher. Namnu apresenta o palácio para Malca. Zadoque oficializa a união entre Joaquim e Edissa. Elga permite que Fassur converse com os netos. Nicolau se revolta com as grosserias de Absalom. Samira e Talita estranha o comportamento dos filhos. Namnu diz que Zac não sabe dar valor à Malca. Shag-Shag conhece Kidist, sobrinha de Arioque. Beroso pede para Amitis convencer Evil-Merodaque de aceitar as divindades babilônicas. Edissa agradece o apoio de Joana. Daniel oferece apoio a Ravina. Hurzabum recebe o carinho de Shag-Shag. Nicolau dá em cima de Kidist. Oziel mostra insegurança perto da moça. Joaquim se irrita com as dicas de Neusta. Namnu avisa a Evil-Merodaque que sua filha está ardendo em febre.

*OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Comentários