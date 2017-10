Banho de sangue: Família inteira é alveja por tiros de arma calibre 12 em rodovia MT

Uma criança ficou gravemente ferida e seus pais são mortos após serem pegos de surpresa por emboscada na MT-343 entre Cáceres e Porto Estrela.

Um homem, cuja a identidade ainda não foi confirmada foi encontrado fora do carro morto e teve o rosto desfigurado devido ao tiro de curta distância que levou.

A mulher foi encontrada no banco da frente do veículo com parte da cabeça ‘aberta’ e a criança em seu colo gravemente ferida pelos tiros.

Uma unidade de socorro foi enviada para o local e rapidamente identificaram o óbito do casal e encaminharam a criança para o hospital municipal de Cáceres.

A polícia que ainda não tem pistas do que pode ter acontecido no local está investigando o caso e trabalha com a hipótese de um possível acerto de conta.

24 Horas News

Comentários