Atenção bandidos estão fazendo festa: Mas dois Assalto um na peixaria do Joaquim e no Supermercado Super Vale

Em menos de 03hs00s, os bandidos voltaram a agir na cidade e desta vez assaltaram, mais dois estabelecimentos comerciais. o Supermercado Super Vale, que fica na avenida Goias, no Parque União e a peixaria do Joaquim que fica na Praça 23 de Outubro. Este ultimo ainda não temos confirmação.

As primeira informações é que o assalto teve as mesmas características do ocorrido por volta das 17 horas na Relojoaria Imperial.

Segundo informações os bandidos desceram da moto, a mesma utilizada no assalto da Relojoaria e fez varias ameaças, pegou uma garrafa de vinho quebrou em cima dos caixas e de posse de armas levaram o dinheiro de de dois caixa.

Em Instante mais informações;

