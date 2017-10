Secretaria de Saúde realiza campanha de doação de sangue: saiba mais

A Prefeitura de Chapadão do Sul, através da Secretaria de Saúde, está realizando uma campanha para doação de sangue no Hemosul, em parceria com a Cruz Vermelha.

As doações acontecerão em dois dias, 16 e 17 de outubro, onde cada dia terá capacidade de transporte de até 38 pessoas, não terá espaço para acompanhante, apenas para os doadores.

A Secretaria de Saúde informa que será fornecido alimentação para quem for realizar a doação. O horário de saída será às 4h (MS), e terá dois pontos de encontros: Hospital Municipal e Posto Ecológico.

As doações acontecerão às 13h, por exigência do Hemosul, e os doadores devem estar alimentados e estarem descansados por pelo menos 1h, por esse motivo, a viagem sairá pela madrugada de Chapadão do Sul.

Vale ressaltar que os participantes que forem na doação de sangue ganham atestado de dispensa do serviço de 1 dia.

Essa parceria existente entre a Prefeitura de Chapadão do Sul e o Hemosul, conforme os resultados obtidos, poderá resultar da vinda do Hemosul em março de 2018 para coleta de bolsas de sangue em Chapadão do Sul.

Para doar sangue, é necessário ter mais de 18 anos.

Critérios para a doação

Documentação: Para doar sangue é preciso que você esteja munido de um documento oficial com foto, como a carteira de identidade ou de motorista.

Peso: Embora a nova lei permita a doação de pessoas abaixo de 50 Kg, a Rede Hemosul-MS reserva-se o direito de aceitar apenas doadores com 55 kg ou mais, para a melhor utilização do sangue coletado e segurança do doador.

Para inscrição ou sanar qualquer dúvida o telefone para contato é o (67) 3562-6632.

