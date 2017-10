Prefeito Rogério Graxa e Vereadores recebem primeira parcela do Governo de Goiás para investimentos

Cumprindo o compromisso de repassar para Chapadão do Céu R$ 1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil reais), o Governador Marconi Perillo depositou a primeira parcela dos recursos, na segunda feira, dia 25 de setembro/17, no valor de R$ 166.666,70 (cento e sessenta e seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e setenta centavos).

O Prefeito Rogério esteve reunido com os vereadores que compõem a base, na Prefeitura Municipal, onde anunciou que os recursos serão investidos em recapeamento asfáltico e galerias pluviais.

Segundo a Secretária de Administração Ediléia de David, os projetos estão prontos e com a primeira parcela do repasse depositada as obras entram em processo licitatório. Do total um milhão de reais serão utilizados em obras de recapeamento asfáltico e 500 mil reais serão investidos em galerias pluviais no Setor Terra Nova.

As demais parcelas do repasse segundo previsão do Governo Estadual , serão depositadas mensalmente.

Participaram da reunião com o Prefeito Municipal, o Presidente do Poder Legislativo Francisco Galdino e os vereadores: Roneilce Barbosa, Paulo de Pádua, Sérgio Barbosa e Walter Rosa.

