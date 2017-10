Paranaiba: motorista que vinha para Chapadão é sequestrador na BR – 158

Na ultimo dia 2 de outubro, ocorreu furto de veículo de carga, um Mercedes Benz, na BR – 158 em Paranaíba por volta das 15:30 horas.

A viagem seria de Araçatuba (SP) para Chapadão do Sul (MS), mas o fato ocorreu 27 quilômetros antes do motorista chegar em Paranaíba. Ele foi abordado por um homem que anunciou o assalto, liberando o motorista, mais ou menos, uma hora e meia após o furto que teve que caminhar pela rodovia, onde encontrou um hotel e pediu ajuda.

Os assaltantes levaram o caminhão e 500 reais em dinheiro e o celular do motorista.

A vítima conta que foi obrigado a entrar em outro veículo com a cabeça baixa e permaneceu deitado no banco de trás do carro. Os assaltantes entraram em uma estrada de terra, permanecendo no local por uma hora. Após receberem uma ligação voltaram para o local do furto.

Anaí Fernanda Vieira – News Informa Paranaíba

