Pai herói: pai tem atitude corajosa para salvar filho durante montaria em Paraíso das Águas

O bravo ato do paraisense João Claúdio, pai do peão Caio Santana (Miquim), durante o 1º Rodeio de Aniversário de Paraíso das Águas, que aconteceu no ultimo final de semana, e que ganhou destaque nas redes sociais e muitas homenagens foram dirigidas a ele.

João Claúdio acompanhava na arena a montaria do filho em um dos grandes touros daquele rodeio, momento em que durante a montaria, uma das mãos do peão Miquim ficou presa à cela do animal. Apreensivo, assim como sua família, amigos e público presente, o valente “Pai Herói” não exitou e logo correu ao encontro do filho socorrendo-o daquele enorme touro.

De cara a cara com o animal, o pai finalmente conseguiu desprender a mão de seu filho, que logo foi atendido pela equipe médica que estava de plantão no local. A coragem e valentia do pai chamou a atenção e a foto foi registrada pela equipe de fotografias do site Aqui o bicho pega.

*Brito News

Comentários