Inaugurado o Centro de Equoterapia da APAE – VEJA AS FOTOS

Na manhã desta quarta-feira 04, foi inaugurada em Chapadão do Sul, o Centro de Equoterapia da APAE, que recebeu o nome da Hilda Reuter.

O Centro de Equoterapia, está localizada as margens do Rio Aporé, na divisa com estado de Goiás, em área cedida pela a fazenda Campo Bom.

O centro vai atender em primeira mão as pessoas especiais da APAE de Chapadão do Sul e Chapadão do Céu e outros municípios que conveniarem.

A construção somente foi possível com ao apoio de vários empresários de diversos setores, dos órgãos públicos e principalmente da família Reuter que cedeu a área.

A APAE é presidida pela senhora Estela Burgel, ao fazer uso da palavra agradeceu a presença de todos e afirmou que o Centro de Equoterapia era um sonho da família Apeana que há muito tempo a APAE, buscava em concretiza-lo e agradeceu a todos que ajudaram a realizar esse sonho. Estela falou das atividades do sistema Equoterapia, que será desenvolvida e afirmou que a APAE conta com profissionais capacitados para desenvolver o trabalho. Finalizou fazendo um agradecimento especial ao senhor Daniel Reuter, diretor da FCB pela doação e dedicação em ajudar realizar o sonho.

O diretor da FCB Daniel Reuter fez uso da palavra, agradeceu a rodos que de alguma forma contribuíram para o projeto. Hoje ele está sendo entregue a população via APAE, mas que a partir de agora em que entra em cena a parte mais importante deste projeto, a mais responsável e criteriosa e humana desse projeto que são as pessoas que vão gerenciar, trabalhar, administrar e principalmente aquelas que vão apoiar esse projeto para que esse projeto se torna uma realidade.

O prefeito João Carlos Krug, parabenizou a APAE pelo trabalho que vem realizando ao longo dos anos. Para realizar esse projeto a APAE, já vem de muito tempo em busca de parceria e hoje se concretiza e mais uma vez se consolida A APAE de Chapadão do Sul e do Céu, unidas estão consolidando um empreendimento memorável para toda região.

Krug, agradeceu a fazenda FCB, que muito tem contribuído para o empreendimento da APAE e parabenizou a empresa pelo tudo que ela tem feito em prol do Chapadão do Sul. Finalizou conclamando a todos que continuem apoiando as iniciativas da APAE e estendeu ao município vizinho de Paraiso das Águas, para participar do projeto.

O prefeito Ivan Xixi, que estava presente, falando com a nossa reportagem, parabenizou a APAE e todos as pessoas que ajudaram a realizar esse projeto e afirmou que Paraíso das Águas, será sim, um parceiro da APAE.

Após a cerimônia de inauguração, os convidados foram até a pista do Centro, onde assistiram uma apresentação dos trabalhos que serão desenvolvidos com as pessoas especiais.

Prestigiaram a inauguração, além dos já citados acima, o Juiz de direito dr. Anderson Royer, presidente da OAB, presidente da Câmara Municipal de Chapadão do Céu, Francisco Galdino, acompanhado do vereador Sérgio Barbosa, vereadores de Chapadão, Anderson e Mika, secretária de educação de Chapadão do Céu, diretoria da APAE de Chapadão do Céu, secretários municipais de Paraiso e Chapadão do Sul, entre outros convidados.

