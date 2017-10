Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Indicações que você alcançará sucesso em tudo que empreender ou imaginar. Dê continuidade ao que tem que fazer. Faça com o máximo de entusiasmo e otimismo. Deixe de lado a melancolia e o pessimismo.

TOURO – Faça de tudo para aumentar seu círculo de relações e de amigos neste dia. Sucesso no trato com pessoas idosas e crianças, patrões ou empregados e lucros nos negócios relacionados com líquidos.

GÊMEOS – Tudo dependerá de suas próprias ações neste dia. Período favorável. Evite atritos com pessoas desconhecidas seja qual for o motivo. Dia bom para passeios.

CÂNCER – Muito boa influência para tratar de negócios e assuntos pendentes, para melhorar sua capacidade profissional e para iniciar tratamento de saúde. A vida amorosa necessita de paz e compreensão e o lar também. Ascensão material.

LEÃO – Uma fase difícil, em que deverá agir com muita cautela, otimismo, inteligência e vivacidade, para que tudo saia a seu modo. Tome cuidado com os inimigos declarados e cuide da saúde. Neutro no amor.

VIRGEM – Dia de influências favoráveis para novos empreendimentos, principalmente imobiliários. Ótimo para os estudos. Cuide melhor de sua saúde. Viagem crítica, bom para o amor.

LIBRA – Com energia mental e com otimismo, realizará muito neste dia, principalmente no que possa contar com a colaboração de pessoas mais velhas e amigas. Não faça promessas. Bom dia para passeios com amigos.

ESCORPIÃO – Influxos excepcionalmente benéficos para a sua vida em conjunto com outras pessoas e no trabalho. Evite a precipitação e os gastos supérfluos. Procure valer-se deste dia para promover a sua elevação em todos os sentidos.

SAGITÁRIO – Dia em que sua inteligência se elevará devido ao bom fluxo dos astros sobre seu signo. Contudo, procure compreender melhor seus colegas de trabalho bem como os familiares e a pessoa querida.

CAPRICÓRNIO – A influência astral lhe propicia felizes contatos com os pais, filhos, parentes e com pessoas de sua alta estima. Procure também, levar a paz aos mais necessitados, lhes transmitindo mais otimismo e confiança.

AQUÁRIO – Pense positivamente e não se intimide diante das dificuldades que terá, hoje. Aja conscientemente, que conseguirá resolver todos os seus problemas mais sérios. Êxito romântico.

PEIXES – Disposição tranquila e excelente estado mental para entabular novas coisas visando sua melhora geral. A elevação da personalidade será o ponto máximo de seu sucesso. Melhora da saúde, mas não descuide.

