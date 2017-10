Uma da festa mais esperada da região o Costa Rica Rodeio Show, começa na próxima terça-feira (10), e vai até 14 de outubro, com grandes atrações em shows, final da temporada 2017 do Rodeio Top Team Cup, presença da Boate Live Country e praça de alimentação.

Shows e valor dos Ingressos diários:

Dia 10 – Matheus & Kauan – Ingressos 1° Lote R$ 40,00

Dia 11 – Maiara & Maraisa – Ingressos 1° Lote R$ 40,00

Dia 12 – Ataíde & Alexandre – Entrada Franca

Dia 13 – Diego & Arnaldo e Cleber & Cauan – Ingressos 1° Lote R$ 30,00

Dia 14 – Luíza & Maurílio – Ingressos 1° Lote R$ 30,00

*Permanentes estão sendo vendidas no escritório da Peres Store em Costa Rica, na Chique x Choque de Chapadão do Sul e no site Bilheteria Digital.

Boate Live Country e valor dos Ingressos diários.

Dia 10 – Dj Ely Yabu + Flavinho Correia e Renato & Rayel – Ingressos 1° Lote Pista R$20,00 e Camarote R$ 40,00.

Dia 11 – Lorran Carrara + Dj Mencaroni – Ingressos 1° Lote Pista R$25,00 e Camarote R$ 50,00.

Dia 12 – Zé Barreiro & Catuaba – Ingressos 1° Lote Pista R$20,00 e Camarote R$ 40,00.

Dia 13 – Zé Neto & Henrique + Dj Natalya Sallys – Ingressos 1° Lote Pista R$25,00 e Camarote R$ 50,00.

Dia 14 – Live Sunglass – Projeto Strings – Ingressos 1° Lote Pista R$25,00 e Camarote R$ 50,00.

*Permanentes estão sendo vendidas no escritório da Peres Store em Costa Rica, na Chique x Choque de Chapadão do Sul e no site Bilheteria Digital.

Rodeio Final da temporada Top Team Cup

A final acontece entre os dias 11 e 14 de outubro, o campeão da temporada 2017 ganhará um carro zero km e mais 20 mil em prêmios para os finalistas do Costa Rica Rodeio Show.

A final do Top Team Cup começa dia 11, com participação somente de competidores ranqueados.

O Costa Rica Rodeio Show é uma realização de Prates & Prates Promoções Artísticas, Live Eventos e Peres Store e tem o apoio total da Prefeitura Municipal de Costa Rica.

Comentários