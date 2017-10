Conselho Municipal Antidrogas realiza ações socioeducativas e ministra palestras para mais de 500 alunos de Costa Rica

No período de 25 a 29 de setembro de 2017, o COMAD – Conselho Municipal Antidrogas – em parceria com o Poder Público e com ONGs – Organizações Não Governamentais – realizou palestras socioeducativas nas escolas públicas e particulares de Costa Rica – MS.

Com a participação de mais de 500 alunos e 140 pais, a ação teve como objetivo sensibilizar o público infanto-juvenil e os pais de alunos. As palestras e apresentações lúdicas foram realizadas nas Escolas Municipais: Vale do Amanhecer, Prof. Adenocre Alexandre de Morais, Francisco Martins Carrijo, Joaquim Faustino Rosa, e ainda na Escola Estadual Santos Dumont e Escola Coopecri, e contou com a participação de mais de 10 voluntários.

“Além de falarmos um pouco da realidade do mundo das drogas, explicamos aos alunos como combater o uso delas. As palestras também foram voltadas para os pais dos jovens quanto à orientação e ao não uso das drogas. É fundamental a responsabilidade dos pais quanto à participação na vida escolar de seus filhos”, enfatizou o presidente do COMAD, Milton Manoel de Lima.

As ações socioeducativas do COMAD também contou com apoio do Governo Municipal, Poder Legislativo, Subseção da OAB – Ordem dos Advogados do Brasil – de Costa Rica, Forças Policiais, Grupo AA – Alcoólicos Anônimos – e membros da AMAS – Associação de Monitores Ambientais Sucuriú.

Assecom

Comentários