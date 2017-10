Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Lica afirma que Malu quer prejudicá-la e nega o interesse por Bóris. Aldo garante a Dóris que deseja se tratar para ficar com Tato. Dóris convence Tato a dar uma nova chance ao pai. Lica confronta Clara, que promete descobrir como Malu ficou sabendo dos sentimentos da irmã por Bóris. Deco avisa a Keyla que está voltando para o Brasil. Malu investiga a troca de mensagens entre Lica e Bóris nas redes sociais. Samantha agradece a ajuda de Juca, e Jota se surpreende. Edgar e Marta discutem sobre Lica. Mitsuko desaprova o comportamento de Tina. Das Dores faz um jantar de despedida para Tato. Malu incita Edgar contra Bóris. Tato volta para a casa de Aldo.

TEMPO DE AMAR

Em Portugal, Maria Vitória foge de José Augusto e Padre João e se abriga na casa de Henriqueta e Angélica. As Irmãs Imaculada e Assunção chegam à Quinta para levar Maria Vitória. Delfina engana Maria Vitória e consegue levá-la de volta à Quinta. No Rio, Inácio conhece Celeste Hermínia. Alzira repreende Bernardo por seu hábito de jogar cartas. Celina confessa a Alzira e Bernardo que tem interesse em Vicente. Conselheiro cuida de Odete e pensa em Celeste Hermínia. Alzira se incomoda com a presença de Edgar no jantar em homenagem a Olímpia. Bernardo, Teodoro e Celeste Hermínia comentam sobre Lucinda. Lucinda tem alucinações com Maurício, e Tiana a observa. Conselheiro vai à casa de Celeste, mas desiste de entrar ao ver Teodoro cortejar a fadista. Maria Vitória sofre no convento em Portugal enquanto Inácio, no Brasil, vibra com a notícia de que será pai.

PEGA PEGA

Júlio avisa a Malagueta que está sofrendo pressão de Arlete para dizer a verdade sobre o roubo. Eric estranha a reação de Maria Pia ao saber do depoimento de Sandra Helena. Madalena pede a Cristóvão que vá à delegacia para ajudar Dom. Dom é colocado em uma cela. Eric pergunta a Maria Pia se ela continua vigiando Malagueta. Cristóvão pede ajuda a Eric para libertar o filho. Lourenço pede desculpas a Luiza. Maria Pia conta a Malagueta que Sandra Helena não o delatou à Polícia. Eric diz a Sandra Helena que pedirá a Sergio para contratar um bom advogado para defendê-la, pois ele mesmo não poderá continuar a fazer o trabalho. Tânia fica sabendo que Dom foi preso e planeja contar tudo para Sabine.

A FORÇA DO QUERER

Aurora aceita abrigar Ritinha e Ruyzinho. Eugênio afirma a Joyce que não quer envolver Caio na situação de Ruy, por seu envolvimento com a polícia. Marilda conta a Edinalva que Ritinha foi expulsa de casa por Joyce. Ruy pede para ver Ritinha. No hospital, Zeca tem um delírio com Ritinha. Ivan sugere que Eugênio seja o advogado de Ruy. Rubinho combina um encontro com Carine e mente para Bibi. Abel volta para o Rio de Janeiro e vai ao encontro de Zeca. Marilda conta para Ritinha o hospital em que Zeca está. Edinalva sofre com o estado de Abel. Zu sugere que Ritinha possa estar na casa de Bibi, e Joyce decide visitar o neto. Ritinha visita Zeca, quando policiais chegam ao hospital.

NOVELAS DO SBT

NO LIMETE DA PAIXÃO

Preocupada com o que possa acontecer com Fernandinho, Ana Cristina pede ao Otávio que se afaste dela para sempre. Depois de ser examinado por um especialista, José Alfredo é informado pelo Dr. Ramos que sua operação foi um sucesso e que não existe nenhum motivo para que ele não consiga andar. Maria Madalena pede o divórcio ao marido e Maciel, em tom ameaçador, diz que se ela insistir em se divorciar vai chorar lágrimas de sangue. O Dr. Ortega descobre onde Fernandinho está escondido e o leva para Frida. Depois, vai até a casa de Ana Cristina e diz ao Otávio que Fernandinho já está com sua mãe e que se quiser vê-lo novamente terá que voltar a viver com Frida na mansão dos Vila Real, caso contrário, terá que esquecer que tem um filho. Fernandinho chora e chama por Ana Cristina. Frida se irrita e dá uma bronca no menino, mas depois, em tom mais amável, diz que Ana Cristina é a culpada por Otávio não viver com eles e que só ele pode conseguir que seu pai volte para a mansão. Frida discute com Otávio, o acusa de preferir a amante do que seu próprio filho e ameaça se vingar no menino por todas as humilhações que a fez passar. Ana Cristina diz a Otávio que já não o ama. Nesse momento, Fernandinho chega à casa de Ana Cristina e pergunta ao pai se é verdade que ele prefere ficar com a amante do que com ele.

UM CAMINHO PARA O DESTINO

Amélia explica a Fernanda o motivo pelo qual não compareceu à sua festa de formatura. Carlos e Felipe recebem Fernanda e Pedro com muito bom humor. Clarita não pode ir à festa com César por causa do jantar na casa de Marisa. Fernando e Pedro se sentam à mesa com Camila. Leopoldo agradece Marisa pelo convite e conhece Andréia. Carlos convence Felipe a ser o acompanhante de Camila durante a festa. Carlos surpreende Fernanda ao dizer que vai acompanhá-la na viagem de formatura. Hernani pede a Carlos que convide sua filha, Camila, para dançar. Leopoldo convida Andréia para um final de semana no litoral. Luiz conta para Isabela que Carlos foi à festa de formatura de Fernanda. Amélia chega à festa e a irmã Rosaura diz que tem urgência em falar com ela. Furiosa, Isabel critica Marisa por não ter contado que Carlos foi à formatura. Virginia se queixa com Mariana porque Hernani a demitiu, pede sua ajuda e promete ser sua aliada incondicional. Isabela decide ir à festa de formatura mas é barrada na porta. Fernanda e Carlos estão muito emocionados porque não viajar juntos. Isabela chora de raiva por ter sido trocada pela filha do jardineiro e planeja se vingar. Marisa insiste para que Andréia aceite o convite de Leopoldo. Luiz se retira do jantar com a desculpa de que está se sentindo mal. Depois tenta se justificar com Marisa dizendo que se sente muito incomodado ao ver Isabela sendo trocada por uma golpista. Irmã Rosaura critica Amélia pela falta de carinho com que trata sua filha. Amélia obriga Fernanda a abandonar a própria festa para ir embora com ela. Pedro se revolta com a atitude de Amélia e a acusa de causar a infelicidade da própria filha. Hernani comenta com Mariana que está muito feliz com o romance entre Camila e Carlos. Amélia diz a Fernanda que tem muitas coisas a lhe dizer e agora ninguém poderá salvá-la.

CARINHA DE ANJO

Vitor e Estefânia viajam para a Lua de Mel e se despedem de Cecília, Gustavo e Dulce Maria. Verônica deixa uma carta para Fátima contando que precisou ir para Campo Grande, pois seu pai está com a saúde comprometida. Dulce sonha com a mãe, Tereza. Fabiana reza para que o pai de Verônica consiga se recuperar e para que a amiga volte a namorar com Lucas para ficar feliz. Haydee e Noemia voltam da balada e falam sobre os homens que havia lá, mas Flávio escuta a conversa das duas. Pascoal apresenta seu grande amigo e filho postiço, Gilmar (Eduardo Costa), para a família de Diana. Gustavo conta para Cristóvão que beijou Cecília. Fátima fica sabendo do novo casal através da irmã, Cecília.

NOVELAS DA RECORD

BELAVENTURA

Enrico está tenso diante de Cedric que pede discrição para organizar a invasão do castelo de Valedo. Pietra está na masmorra e ainda assustada diante de Leocádia. Leocádia pede que Pietra reproduza o veneno e o antídoto. Tiana e Joniel vão a casa de Quixote e Matriona para conversarem. Matriona explica que uma mulher deixou um bebê com eles e voltaria para buscar depois, e que ela parecia proteger o bebê de alguns homens perigosos, por isso eles guardaram segredo sobre a origem de Ariela. Otoniel agradece à Selena e diz que ela pode ficar no castelo quanto tempo desejar. Enrico conversa com Lizabeta e diz que Jacques mentiu sobre Pietra não estar no castelo de Valedo e que soube por fontes seguras que ela está lá. Polentina vê Jacques entrar no mercado e pergunta se foi procurar por Brione. Jacques diz que foi a procura de Gonzalo. Gonzalo conversa com Brione quando Severo chega e se surpreende ao vê-los. Otoniel diz a Enrico que vai fazer aliança com a Ordem Pura. Dulcinéa questiona Falstaff para saber de suas irmãs. Severo pede desculpas a Gonzalo por todo transtorno causado ao entrar em sua casa e o elogia. Severo oferece o cargo de ferreiro a Gonzalo. Joniel diz à Tiana que precisam contar a verdade para Gonzalo sobre Ariela. Tácitus e Ariela se abraçam e ele diz que ela precisa prometer não fugir mais de casa. Ariela agradece a Gregor, Daros e Tácitus. Nodier treina alguns soldados e Selena se aproxima. Selena pega uma espada e já surpreende Nodier e os dois lutam. Nodier se impressiona com a habilidade de Selena. Páris conversa com Quixote e diz que a princesa Carmona está ansiosa para casar-se com ele. Dulcinéa conversa com Accalon e passa mal, sente fortes dores e desmaia. Merlino e o Mestre da Ordem Pura entram no castelo para falar com o Otoniel. Mistral vai até Enrico e diz que o Mestre da Ordem Pura está no castelo numa audiência com o rei. Enrico parece tenso. Pietra está exausta diante dos caldeirões fumegantes, junto com Leocádia. É quando Severo entra, nervoso e Pietra se assusta. Severo segura o rosto de Pietra com força e diz que ela precisa reproduzir o antídoto.

O RICO E LAZARO

Benjamin anda pela cidade e pratica pequenos furtos. Fassur considera a hipótese de tornar Oziel um homem livre. Labash-Marduk conversa com Rebeca e Hurzabum. Darice avisa à Shag-Shag que voltará para o palácio. Oziel procura emprego na Casa da Lua. Aspenaz retira as estatuetas pagãs do quarto de Evil-Merodaque. Neusta tenta cuidar da beleza de Edissa. Asher conversa com Daniel e Abednego. Evil-Merodaque diz que Joaquim pode ir para onde desejar. Beroso descobre que Evil-Merodaque mandou retirar todas as estatuetas do quarto. Amitis fica preocupada ao saber que o filho desfez das imagens pagãs. Beroso avisa à Sammu-Ramat sobre a atitude de Evil-Merodaque. Joana fala da aproximação de Zac e acaba discutindo com Asher. Shag-Shag se desculpa com Hurzabum. Amitis pede conselho a Arioque. Lior diz que Asher é muito teimoso. Amitis pede para Arioque ficar atento a todos no palácio. Elga questiona o amor de Zac por Joana.

*OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Comentários