Chapadão do Sul 30 anos: Alunos das escolas do campo tiveram um dia especial com muito esporte, lazer, cultura e diversão

O sorriso, a alegria e a felicidade de uma criança costuma fazer valer a pena e recompensar qualquer esforço. E foi isso que todos puderam testemunhar nesta quarta-feira, 04, durante ação que envolveu todos os alunos das escolas do campo na Escola Ribeirão Polo em comemoração aos 30 anos de Chapadão do Sul e ao dia das crianças. Os alunos participaram de diversas atividades esportivas, lazer, cultura e meio ambiente.

A ação contou com a presença dos alunos da Escola Aroeira, Escola Pedra Branca e Escola Ribeirão Polo e foi uma parceria entre a Prefeitura de Chapadão do Sul, por meio da Secretaria de Educação, participação das Secretarias de Cultura e Esporte e de Desenvolvimento Econômico e Meio ambiente, e a empresa IACO Agrícola.

As atividades tiveram início logo pela manhã com jogos de futebol, parquinho e gincana de conscientização ambiental, coleta seletiva e reciclagem. Todas as crianças receberam presentes confeccionados nas próprias escolas com objetos reciclados. Também foi servido café da manhã, almoço e lanche para as crianças.

O Prefeito João Carlos Krug esteve presente na escola e participou das atividades. Para o chefe do executivo municipal foi um dia feliz e “como foi bom ver a alegria de todas as crianças participando das atividades, se divertindo e principalmente se interagindo”. Ele agradeceu a todos os secretários e servidores que participaram da organização do encontro e também a grande parceria com a empresa IACO.

João Carlos aproveitou para anunciar importantes investimentos em todas as três escolas do campo. Confirmou que serão feitas melhorias e ampliações nas Escolas Aroeira e Pedra Branca e a construção de uma nova escola reforçando ainda mais a parceria com a IACO no projeto. “Estamos trabalhando para melhorar cada vez mais a qualidade da educação de Chapadão do Sul e nosso objetivo é o ser o número 1 em qualidade da educação”, enfatizou.

O Prefeito aproveitou o encontro para reforçar o convite para que todos acompanhem os eventos que estão preparados e organizados para o aniversário da cidade. Ele destacou a comemoração do Dia das Crianças que acontecerá no dia 12 de outubro, quinta-feira, a partir das 13 horas, na Praça de Eventos com diversas atividades.

O presidente da Câmara, Alírio Bacca acompanhou as atividades e durante discurso aos presentes enalteceu a importância da integração entre as escolas e os alunos. “É uma alegria ver todos, professores e alunos participando das atividades e desta belíssima festa”. Parabenizou o prefeito e dos os organizadores pelo grande evento. Além dele, também estiveram na escola Ribeirão, os vereadores Elton Silva, Paulo Lupatini, Toninho Assunção e a vereadora Alline Krug Tontini.

O Superintendente da IACO, Edson Rocha também destacou a importância da integração entre as escolas do campo. Lembrou que esse tipo de evento já foi realizado no passado e afirmou que a IACO está sempre aberta para receber esse tipo de evento. Ele parabenizou a Prefeitura pela iniciativa e ressaltou que é importante investir nas crianças, que são o futuro.

O Secretário de Educação, Guerino Perius, durante seu discurso, também destacou a integração entre as escolas. Agradeceu a todos os servidores que trabalharam no encontro e também aos pais que participam das Associações – APMs. “Foi um dia feliz e obrigado a todos pela parceria”.

A Secretária de Assistência Social, Maria das Dores Zocal Krug, o Secretário da SEDEMA, Felipe Scorsatto, o Secretário de Cultura e Esportes, Wander Viegas, O Secretário de Governo, Guilherme Diniz e o Secretário de Administração, Orlando Castilho (Dinho) também prestigiaram o encontro das escolas do campo.

