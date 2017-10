Alcinópolis: Prefeito Dalmy afirma que município ficará ingovernável com a perca de R$ 5 milhões

O prefeito municipal de Alcinópolis Dalmy Crisostomo, participou no último final de semana das comemorações do aniversário de Figueirão e na oportunidade manteve contato com o presidente da Assomasul, Carabina e com o senador Pedro Chaves, onde demonstrou toda a sua preocupação, com a diminuição do índice do ICMS para o seu município.

Alcinópolis foi o município mais prejudicado pela decisão da SEFAZ, cujo índice atual de recebimento do ICMS é 1,0067 e passará a ser 0,7310 em 2018, o pior dos últimos 16 anos.

Caso seja mantido essa decisão, Alcinópolis deixará de arrecadar por mês o equivalente a R$ R$ 420 mil reais por mês, chegando ao final do ano com uma perca de R$. 5.040.000.00.

Números esses que vão deixar o município ingovernável, será uma perca de mais de uma folha de pagamento mensal.

O prefeito Dalmy, solicitou do presidente da Assomasul – Carabina, que a entidade toma posicionamento e de imediato já adiantou que irá recorrer judicialmente, para evitar a queda da arrecadação.

Em contato com o Pedro Chaves, Dalmy Crisostomo, solicitou do senador apoio na questão e fez algumas reivindicações para seu município.

O presidente da AL-MS, Junior Mochi, solicitou dos prefeitos presente no evento, que seja realizada uma reunião, para que possa buscar a solução junto ao governador, na tentativa de ele, revogue a decisão ou faça a diminuição desses números.

“Caso seja mantido essa decisão, será um desastre para Alcinópolis, ou seja, será quase impossível administrar o município. Como vamos pagar o 13º salário se esse valor representa mais de uma folha de pagamento mensal. Como iremos manter a saúde, a educação e outros setores, será melhor então entregar a chave para o Governador e ele administra o município” afirmou o prefeito Dalmy.

