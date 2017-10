Foi realizado com sucesso o 1º Passeio Ciclístico “O Homem, a Natureza e a Bike”, neste domingo(1º) com saída da praça central da cidade e um percurso de aproximadamente 31 Km pelas estradas rurais da região do Projeto Alto Sucuriú.

Os atletas contaram com uma equipe de apoio, uma ambulância e uma viatura da Polícia Militar. O prefeito municipal Ivan Xixi (PMDB), o vice-prefeito Ocesino de Oliveira, os vereadores Roberto Carlos, Profº Leonardo e Fio do Povo recepcionaram a chegada dos atletas no Clube do Laço de Paraíso das Águas, onde estava sendo realizado um almoço beneficente.

Todos os participantes receberam uma medalha de participação. O coordenador municipal de Esportes, Sebastião Rodrigues, acompanhou os participantes em todo o percurso, que teve uma parada especial na Psicultura Carla, onde foram recebidos pelo empresário César Scheibner e família.

O evento foi promovido pela Coordenação Municipal de Esportes, com o apoio da Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Lazer, Prefeitura Municipal e Câmara Municipal.

Fotos: Max Arantes

