Prefeito João Carlos Krug recebe convite para Encontro das Escolas do Campo

As professoras da E. M. Pedra Branca realizaram uma visita ao prefeito de Chapadão do Sul, João Carlos Krug, em seu gabinete na manhã desta última segunda-feira, 02.

Elas entregaram um convite para o prefeito e para o secretário de Educação, Guerino Perius, realizando o convite formal para o Encontro das Escolas do Campo, Pedra Branco, Ribeirão e Aroeira, que acontecerá nesta quarta-feira, durante todo o dia na Ribeirão, e que faz parte do calendário oficial de festas em comemoração aos 30 anos de Chapadão do Sul.

Além do convite, elas entregaram um brinquedo reciclado realizado pelas escolas do campo com técnicas de reaproveitamento dos resíduos sólidos secos.

Estiveram presentes as professoras Celina Pereira de Souza e Geni Sabino, a coordenadora da escola Pedra Branca Vânia Tavares e a diretora das escolas do Campo Vânia Quirino.

O prefeito João Carlos Krug agradeceu o convite e a lembrança recebida e falou sobre a importância desses eventos para população do campo sul-chapadense.

Comentários