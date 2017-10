Paulo Sérgio de Pádua é eleito Presidente da Câmara de Vereadores de Chapadão do Céu.

Na noite do dia 02 de outubro/2017, aconteceu a Sessão Ordinária que marcou a eleição da mesa diretora da Câmara de Vereadores de Chapadão do Céu. O processo, acordado com antecedência pelas bancadas dos partidos, transcorreu tranquilamente, sem surpresas. O Vereador Paulo Sérgio de Pádua (PTB) venceu a disputa com o Vereador Luiz Alberto Lustosa (PSDC), por cinco votos a quatro.

O Resultado favorece a administração do Prefeito Rogério Graxa (PP), já que todos os integrantes da mesa diretora pertencem aos partidos que compõem sua base, no Legislativo Municipal.

Composição da Mesa Diretora:

– Presidente: Paulo Sérgio A.de Pádua (PTB).

– Vice-Pres: Francisco Ronildo Galdino (PSDB)

– 1º Secretário: Sérgio Barbosa (PDT)

– 2º Secretário: Walter Rosa (PSD)

O Vereador Paulo Sérgio de Pádua está exercendo seu terceiro mandato como vereador, reside em Chapadão do Céu desde 1997, foi Presidente do Poder Legislativo em 2013, naquele ano sua gestão ficou marcada pela forma democrática de administrar, com ênfase para a participação popular. Realizou Sessões Itinerantes em vários bairros do Município, Fazenda Campo Bom e no Assentamento Pratinha, iniciativas que segundo ele irão se repetir em 2018.

Em seu pronunciamento primeiro pronunciamento após eleito o Vereador Paulo Sérgio de Pádua destacou que irá iniciar nos próximos dias o planejamento para o mandato de 2018.

“A população pode esperar um mandato voltado à participação popular, com Sessões Itinerantes, transparência, ações de cidadania, entre outros. Com o apoio dos demais vereadores com certeza iremos fazer um bom trabalho a frente do Poder Legislativo Municipal” Destacou Paulo Sérgio de Pádua.

Fonte: ASSECOM CMCC (Renê Ross)

