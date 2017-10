Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Grandes possibilidades de sucesso estão ao seu redor. Basta estender as mãos confiantemente. Procure ser mais amigo e cortês a fim de ganhar dinheiro e conquistar simpatias. Possibilidades de ganho na loteria ou ter sua situação mudada para melhor a qualquer momento. Fase excelente.

TOURO – Dia em que haverá muita paz no âmbito familiar. Muita felicidade íntima e proteção na vida social. Faça higiene mental divertindo-se, passeando e conhecendo novas coisas à noite. Excelente ao trabalho e aos negócios.

GÊMEOS – Indícios de excelentes contatos com pessoas mais idosas que você e bom nível financeiro e material. Aproveite tal oportunidade para tirar proveito. Inteligência clara e forte magnetismo pessoal.

CÂNCER – Dia negativo para os negócios, para tratar de assuntos jurídicos e mudanças, de um modo geral. Neutro para os casos sentimentais e um tanto quanto ruim para viagens. Cuide da saúde e previna-se contra acidentes.

LEÃO – Suas energias poderão ser empregadas com resultado. No entanto, evite assumir compromissos contra os seus interesses, mesmo que seja para agradar a alguém. Nesta fase do ano, você não deve perder um só dia para realizar tudo o que houver de importante.

VIRGEM – Aproveite este benéfico dia para promover seu sucesso social, profissional e material. Saiba que uma excelente conjunção astral o está favorecendo. Bom para o comércio e indústria de papéis e embalagens.

LIBRA – Se evitar a tensão nervosa diante das pessoas importantes, tudo poderá acabar bem hoje. De qualquer maneira, mantenha a serenidade e não discuta com ninguém. Cuidado com problemas de crédito.

ESCORPIÃO – Procure a felicidade no terreno espiritual e tudo será mais fácil. Os astros o favorecem em todos os sentidos. Os obstáculos tendem a desaparecer diante do período propício que se inicia agora.

SAGITÁRIO – Nesta fase do ano, você terá surpresas agradáveis se entrar em contato com pessoas amigas e conhecidas. Ascensão prevista durante todo este dia. Amor e vida conjugal, favorecidos.

CAPRICÓRNIO – Seja mais confiante em si mesmo, empreendedor e executivo, que conseguirá os melhores resultados, neste dia. Todavia, a fase não lhe será das mais propícias, principalmente no que se refere ao dinheiro e a sua saúde.

AQUÁRIO – Dia que poderá beneficiá-lo nas questões pessoais, íntimas e familiares. Pode demorar, mas conseguirá o que esta pretendendo. Pense mais em seu lar. Alguém do seu círculo social poderá favorecê-lo nos negócios.

PEIXES – Esmero e capricho demasiados poderão resultar em perda de tempo. Cuidado com o período de escândalo e até de sedução que terá de passar. Faça o que tem a fazer com brevidade.

